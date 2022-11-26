«Ньюпорт Каунти» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Кубка Англии (27.11.2022)

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сегодня, 13:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям этой встречи. Ставки на успех «Ньюпорт Каунти» идут по коэффициенту 3.70, за ничью предложена цена 3.54, а победа «Дерби Каунти» оценивается по котировке 1.98.

Линия букмекерской компании Лига Ставок также двигается в пользу низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.75, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

«Ньюпорт Каунти» на предыдущей стадии Кубка Англии принимал на домашней арене «Колчестер». Забив сопернику два безответных гола, клуб одержал уверенную победу и шагнул в текущий этап соревнований.

Выделим, что «Ньюпорт Каунти» представляет Вторую лигу Англии. Заработав за 19 матчей чемпионата 19 очков, клуб расположился на 18-м месте турнирной таблицы.

«Дерби Каунти» в 1/128 финала Кубка Англии принимал на домашней арене «Торки». Команда организовала пять взятий ворот соперника, зафиксировав разгромную победу (5:0).

По итогам прошлого сезона «Дерби Каунти» вылетел в Первую английскую лигу. На данный момент клуб занимает восьмое место рейтинга с такими результатами: восемь побед, пять ничьих и пять поражений.

Информация для ставок

«Ньюпорт Каунти» выиграл в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле

«Дерби Каунти» не побеждал в 4 из последних 5 гостевых матчей

«Дерби Каунти» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 гостевых поединков

Прогноз

По нашему мнению, противостояние «Ньюпорт Каунти» и «Дерби Каунти» получится упорным. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Лига Ставок.