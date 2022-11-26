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«Ньюпорт Каунти» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Кубка Англии (27.11.2022)

сегодня, 13:36
Дерби Каунти

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям этой встречи. Ставки на успех «Ньюпорт Каунти» идут по коэффициенту 3.70, за ничью предложена цена 3.54, а победа «Дерби Каунти» оценивается по котировке 1.98.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.573.612.05
1XBET 3.70 3.54 1.98

Линия букмекерской компании Лига Ставок также двигается в пользу низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Ньюпорт Каунти» на предыдущей стадии Кубка Англии принимал на домашней арене «Колчестер». Забив сопернику два безответных гола, клуб одержал уверенную победу и шагнул в текущий этап соревнований.

Выделим, что «Ньюпорт Каунти» представляет Вторую лигу Англии. Заработав за 19 матчей чемпионата 19 очков, клуб расположился на 18-м месте турнирной таблицы.

«Дерби Каунти» в 1/128 финала Кубка Англии принимал на домашней арене «Торки». Команда организовала пять взятий ворот соперника, зафиксировав разгромную победу (5:0).

По итогам прошлого сезона «Дерби Каунти» вылетел в Первую английскую лигу. На данный момент клуб занимает восьмое место рейтинга с такими результатами: восемь побед, пять ничьих и пять поражений.

Информация для ставок

  • «Ньюпорт Каунти» выиграл в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • «Дерби Каунти» не побеждал в 4 из последних 5 гостевых матчей
  • «Дерби Каунти» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 гостевых поединков

Прогноз

По нашему мнению, противостояние «Ньюпорт Каунти» и «Дерби Каунти» получится упорным. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.52 1.82 2.02 1.43 2.87
1XBET 1.85 2.01
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