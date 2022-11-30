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«Ипсвич» — «Флитвуд». Прогноз на матч Первой лиги Англии (02.12.2022)

вчера, 15:23
Ипсвич

Ставки букмекеров

Победа «Ипсвича» играется по коэффициенту 1.36, что делает хозяев очевидным фаворитом. Ставки на ничью принимаются по цене 5.00, а победа «Флитвуда» доступна по котировке 8.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.345.138.99

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что «Ипсвич» и «Флитвуд» проведут результативный поединок. Сыграть ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Ипсвич» намерен перейти в Чемпионш по итогам текущего сезона. К очередному туру Первой лиги клуб подходит на втором месте рейтинга, заработав 41 балл. В предыдущем туре лиги футболисты «Ипсвича» одержали 12 победу в сезоне, одолев в гостях «Эксетер Сити» (2:0). Еще в пяти поединках чемпионата команда сыграла вничью и дважды проиграла.

«Флитвуд» базируется на 17-м месте рейтинга. На счету команды 22 очка, что позволяет ей опережать зону прямого вылета на восемь баллов. В последнем матче лиги футболисты «Флитвуда» проиграли «Болтону», зафиксировав пятое поражение в сезоне.

Информация для ставок

  • «Ипсвич» выиграл 5 из 9 домашних матчей чемпионата
  • «Флитвуд» не побеждал в 7 из 9 гостевых матчей лиги
  • «Ипсвич» выиграл в 3 предыдущих поединках против «Флитвуда»

Прогноз

Мы считаем, что «Ипсвич» не допустит потери очков в домашней игре против «Флитвуда». Предлагаем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.72 1.67 2.23
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:06
Хозяева выиграют этот матч
Гость
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