«Ипсвич» — «Флитвуд». Прогноз на матч Первой лиги Англии (02.12.2022)

1669811036

вчера, 15:23

Ставки букмекеров

Победа «Ипсвича» играется по коэффициенту 1.36, что делает хозяев очевидным фаворитом. Ставки на ничью принимаются по цене 5.00, а победа «Флитвуда» доступна по котировке 8.70.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что «Ипсвич» и «Флитвуд» проведут результативный поединок. Сыграть ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Ипсвич» намерен перейти в Чемпионш по итогам текущего сезона. К очередному туру Первой лиги клуб подходит на втором месте рейтинга, заработав 41 балл. В предыдущем туре лиги футболисты «Ипсвича» одержали 12 победу в сезоне, одолев в гостях «Эксетер Сити» (2:0). Еще в пяти поединках чемпионата команда сыграла вничью и дважды проиграла.

«Флитвуд» базируется на 17-м месте рейтинга. На счету команды 22 очка, что позволяет ей опережать зону прямого вылета на восемь баллов. В последнем матче лиги футболисты «Флитвуда» проиграли «Болтону», зафиксировав пятое поражение в сезоне.

Информация для ставок

«Ипсвич» выиграл 5 из 9 домашних матчей чемпионата

«Флитвуд» не побеждал в 7 из 9 гостевых матчей лиги

«Ипсвич» выиграл в 3 предыдущих поединках против «Флитвуда»

Прогноз

Мы считаем, что «Ипсвич» не допустит потери очков в домашней игре против «Флитвуда». Предлагаем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.