«Арсенал» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (27.08.2022)

Ставки букмекеров
«Арсенал» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.33‘ ничья в игре продается за 5.70, а победа «Фулхэм» за 9.00 в БК Лига Ставок.
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завтра, 19:30
Эксперты ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.53, а ТМ (2.5) по 2.60.
Форма команд
«Арсенал» на старте сезона выглядит просто отменно. В первых трех турах клуб завоевал максимальное количество очков. В крайнем противостоянии, на выезде, разгромно обыгран «Борнмут» (0:3).
«Фулхэм» после возвращения в высший английский дивизион, выглядит также весьма неплохо. Команда успела расписать две «мировых» и в крайнем противостоянии, в плотной борьбе обыграть «Брентфорд» (3:2).
Информация для ставок
- «Арсенал» выиграл в 12 из 15 последних матчах
- В 11 из 15 последних матчах «Фулхэм» забил менее 2.5 голов
- «Арсенал» не проиграл в пяти последних очных встречах
Прогноз
Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (4) с коэффициентом 1.35 в БК Лига Ставок.