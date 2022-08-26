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«Арсенал» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (27.08.2022)

сегодня, 20:28
Арсенал - Фулхэм

Ставки букмекеров

«Арсенал» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.33‘ ничья в игре продается за 5.70, а победа «Фулхэм» за 9.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.345.799.54
Лига Ставок 1.32 5.80 8.80
Мелбет 1.36 5.80 9.30
1XBET 1.36 5.80 9.30

Эксперты ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.53, а ТМ (2.5) по 2.60.

Форма команд

«Арсенал» на старте сезона выглядит просто отменно. В первых трех турах клуб завоевал максимальное количество очков. В крайнем противостоянии, на выезде, разгромно обыгран «Борнмут» (0:3).

«Фулхэм» после возвращения в высший английский дивизион, выглядит также весьма неплохо. Команда успела расписать две «мировых» и в крайнем противостоянии, в плотной борьбе обыграть «Брентфорд» (3:2).

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл в 12 из 15 последних матчах
  • В 11 из 15 последних матчах «Фулхэм» забил менее 2.5 голов
  • «Арсенал» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (4) с коэффициентом 1.35 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.52 2.13 1.79
Лига Ставок 2.60 1.48 2.05 1.74
Мелбет 2.50 1.48
1XBET 2.50 1.48
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