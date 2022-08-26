«Арсенал» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (27.08.2022)

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сегодня, 20:28

Ставки букмекеров

«Арсенал» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.33‘ ничья в игре продается за 5.70, а победа «Фулхэм» за 9.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.53, а ТМ (2.5) по 2.60.

Форма команд

«Арсенал» на старте сезона выглядит просто отменно. В первых трех турах клуб завоевал максимальное количество очков. В крайнем противостоянии, на выезде, разгромно обыгран «Борнмут» (0:3).

«Фулхэм» после возвращения в высший английский дивизион, выглядит также весьма неплохо. Команда успела расписать две «мировых» и в крайнем противостоянии, в плотной борьбе обыграть «Брентфорд» (3:2).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл в 12 из 15 последних матчах

В 11 из 15 последних матчах «Фулхэм» забил менее 2.5 голов

«Арсенал» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (4) с коэффициентом 1.35 в БК Лига Ставок.