«Арсенал» — «Лестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (13.03.2022)

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сегодня, 16:26

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились без проблем, и отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Арсенала» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55. В случае победы гостей залетит коэффициент 6.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.65.

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.6, а ТМ 2.5 дают по коэффициенту 2.3. Поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Арсенал» находится в отличной игровой форме, что подтверждают результаты последних противостояний. Команда хоть и минимально, но по очереди переиграла «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» с одинаковым счетом (2:1), а также «Уотфорд» со счетом (3:2). После пяти туров лондонский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за медали АПЛ .

«Лестер Сити» в четверг провел игру в рамках Лиги конференций и без проблем на своем поле переиграл французский «Ренн» со счетом (2:0). Чуть ранее команда также добывала победные результаты в чемпионате, обыграв «Бернли» и «Лидс» (2:0) и (1:0) соответственно.

Информация для ставок

Победная серия «Арсенала» и «Лестера» насчитывает четыре поединка

Две минувшие очные встречи закончились победой «Арсенала»

Три минувших матча с участием «Арсенала» завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» «Лестер» держит ворота на замке три игры подряд

Прогноз

Конечно, мы увидим игру с преимуществом домашней команды. Хозяева всеми силами постараются продлить победную серию и порадовать своих болельщиков, поэтому предлагаем поставить на победу «Арсенала» коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.