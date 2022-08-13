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«Арсенал» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (13.08.2022)

сегодня, 07:36
Арсенал

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Арсенал» очевидным фаворитом грядущего противостояния. Победа хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 1.55, за ничью предложена цена 4.62, а на победу «Лестера» можно поставить по котировке 6.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.574.476.11
Лига Ставок 1.52 4.60 6.00
Мелбет 1.57 4.62 6.15
1XBET 1.57 4.62 6.15

Вместе с тем аналитики ожидают от «Арсенала» и «Лестера» минимум три забитых гола в матче. Сыграть ставку на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Арсенал» отлично поработал летом на рынке трансферов, качественно укрепив свой состав. Также клуб из Лондона ударно провел предсезонные игры, тем самым заявив о собственной готовности вести борьбу за место в первой четверке АПЛ.

В стартовом туре премьер-лиги подопечные Микеля Артеты принимали на своем поле «Кристал Пэлас», который был уверенно обыгран со счетом 2:0.

«Лестер», тем временем, солидного усиления состава не получил. Напомним, что в прошлом сезоне премьер-лиги «лисы» заняли восьмое место, лишившись возможности выступить в еврокубков. В первой игре чемпионата коллектив Брендана Роджерса пропустил дважды на своем поле от «Брентфорда», заработав только один балл (2:2).

Информация для ставок

  • «Арсенал» побеждал в 3 последних матчах с «Лестером»
  • «Арсенал» выиграл 3 предыдущих домашних поединка в АПЛ
  • «Лестер» не выигрывал в 9 из последних 10 матчей на поле «Арсенала»

Прогноз

В предстоящем матче «Арсенал» закономерно считается фаворитом. «Канониры» на данный момент заметно сильней «Лестера», который уступал сопернику дважды в прошлом сезоне АПЛ. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.53 1.33 2.21 1.74 1.72 2.23
Лига Ставок 2.17 1.67 1.71 2.10
Мелбет 2.27 1.74
1XBET 2.27 1.74
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