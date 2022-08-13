«Арсенал» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (13.08.2022)

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сегодня, 07:36

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Арсенал» очевидным фаворитом грядущего противостояния. Победа хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 1.55, за ничью предложена цена 4.62, а на победу «Лестера» можно поставить по котировке 6.15.

Вместе с тем аналитики ожидают от «Арсенала» и «Лестера» минимум три забитых гола в матче. Сыграть ставку на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Арсенал» отлично поработал летом на рынке трансферов, качественно укрепив свой состав. Также клуб из Лондона ударно провел предсезонные игры, тем самым заявив о собственной готовности вести борьбу за место в первой четверке АПЛ .

В стартовом туре премьер-лиги подопечные Микеля Артеты принимали на своем поле «Кристал Пэлас», который был уверенно обыгран со счетом 2:0.

«Лестер», тем временем, солидного усиления состава не получил. Напомним, что в прошлом сезоне премьер-лиги «лисы» заняли восьмое место, лишившись возможности выступить в еврокубков. В первой игре чемпионата коллектив Брендана Роджерса пропустил дважды на своем поле от «Брентфорда», заработав только один балл (2:2).

Информация для ставок

«Арсенал» побеждал в 3 последних матчах с «Лестером»

«Арсенал» выиграл 3 предыдущих домашних поединка в АПЛ

«Лестер» не выигрывал в 9 из последних 10 матчей на поле «Арсенала»

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