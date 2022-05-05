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«Арсенал» — «Лидс». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (08.05.2022)

вчера, 14:50
Арсенал (Лондон)

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициенты с абсолютным перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Арсенала» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.7, рискнуть и остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.84, а поверить в гостевую команду и ее сенсационную победу можно за 6.555.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.474.977.01
Фонбет 1.45 4.80 6.80
BetBoom 1.45 4.97 7.06

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры оценивают по коэффициенту 1.58. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.35. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Арсенал» в трех последних встречах оформил максимальное количество очков, обыграв «Вест Хэм» (2:1), МЮ (3:1) м «Челси» (4:2) и расположился по итогу 34 игр на четвертом месте, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов, но борьба еще не завершена, так как конкуренты находятся на очень близком расстоянии.

«Лидс» в свою очередь активно борется за выживание, и опережает зону вылета всего на два очка, при этом «Эвертон» имеет на одну игру меньше. В последнем туре команда на своем разгромно уступила «Сити» (0:4), а туром ранее расписала нулевую ничью с «Кристал Пэласом».

Информация для ставок

  • Победная серия «Арсенала» насчитывает три матча
  • «Лидс» проиграл лишь одну из шести последних встречи
  • Три минувших очных поединка завершились поражением «Лидса»
  • Шесть из семи последних игр «Арсенала» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» весь поединок будет создавать опасные моменты у ворот соперника и без проблем добудет необходимые три очка. Сделать ставку на уверенную победу «Арсенала» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.13 1.26 2.49 1.59 1.94 1.96
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:50
Победа команды "Арсенала" в этом матче
shlomo
shlomo
вчера в 15:44
Хозяева не проиграют
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