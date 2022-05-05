«Арсенал» — «Лидс». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (08.05.2022)

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вчера, 14:50

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициенты с абсолютным перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Арсенала» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.7, рискнуть и остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.84, а поверить в гостевую команду и ее сенсационную победу можно за 6.555.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры оценивают по коэффициенту 1.58. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.35. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Арсенал» в трех последних встречах оформил максимальное количество очков, обыграв «Вест Хэм» (2:1), МЮ (3:1) м «Челси» (4:2) и расположился по итогу 34 игр на четвертом месте, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов, но борьба еще не завершена, так как конкуренты находятся на очень близком расстоянии.

«Лидс» в свою очередь активно борется за выживание, и опережает зону вылета всего на два очка, при этом «Эвертон» имеет на одну игру меньше. В последнем туре команда на своем разгромно уступила «Сити» (0:4), а туром ранее расписала нулевую ничью с «Кристал Пэласом».

Информация для ставок

Победная серия «Арсенала» насчитывает три матча

«Лидс» проиграл лишь одну из шести последних встречи

Три минувших очных поединка завершились поражением «Лидса»

Шесть из семи последних игр «Арсенала» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» весь поединок будет создавать опасные моменты у ворот соперника и без проблем добудет необходимые три очка. Сделать ставку на уверенную победу «Арсенала» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.2.