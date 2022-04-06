«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (09.04.2022)

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вчера, 14:52

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определиться так и не смогли. Загрузить на хозяев предлагают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.25. В случае победы «Тоттенхэма» зайдет приятный коэффициент 2.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.97. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Астон Вилла» неудачно выступает на данном этапе турнира и не может взять очки уже в трех играх чемпионата. Выездные поражения коллективу нанесли «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм» с одинаковым счетом (1:2), а также на своем поле команда минимально уступила «Арсеналу» (0:1).

«Тоттенхэм» продолжает борьбу в верхней части турнирной таблицы и после 30 игр находится на четвертом месте, опережая «Арсенал» лишь по дополнительным показателям. Лондонский клуб в минувших турах забивал много голов и оказался сильнее «Вест Хэма» (3:1) и «Ньюкасл Юнайтеда» (5:1).

Информация для ставок

«Астон Вилла» проиграла три поединка кряду

«Тоттенхэм» выиграл четыре из пяти последних матчей

Четыре из пяти последних очных встречи завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Шесть из восьми последних игр с участием «Астон Виллы» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Здесь мы увидим боевую игру двух мотивированных команд, ведь у каждой есть свои задачи на сезон и нужны зачетные баллы для их выполнения. Вполне возможно, что команды доставят друг другу проблемы и обменяются голами, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.