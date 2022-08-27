«Астон Вилла» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (28.08.2022)

1661596027

сегодня, 13:27

Ставки букмекеров

«Астон Вилла» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.47, ничья в игре продается за 3.40, а победа «Вест Хэм» за 3.15 в БК Лига Ставок.

Аналитики предполагают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.89, а ТМ (2.5) по 1.98.

Форма команд

«Астон Вилла» после трех туров набрала три очка, дважды уступив и один раз одержав победу. В крайнем противостоянии положительны результат отдан «Кристал Пэлас» (3:1).

«Вест Хэм» по состоянию на сегодня имеет в активе 0 очков, являясь единственной командой которая проиграла все три стартовых матча. В крайнем противостоянии поражение допущено от «Брайтон» (0:2).

Информация для ставок

Восемь из 10 последних домашних матчей «Астон Вилла» завершились с более 1.5 голами

В 11 из 15 последних матчах в АПЛ «Вест Хэм» забил менее 1.5 голов

«Вест Хэм» забил менее 1.5 голов «Вест Хэм» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Вест Хэм» не проиграет, с коэффициентом 1.63 в БК Лига