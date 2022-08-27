«Астон Вилла» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (28.08.2022)

Ставки букмекеров
«Астон Вилла» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.47, ничья в игре продается за 3.40, а победа «Вест Хэм» за 3.15 в БК Лига Ставок.
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завтра, 16:00
Аналитики предполагают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.89, а ТМ (2.5) по 1.98.
Форма команд
«Астон Вилла» после трех туров набрала три очка, дважды уступив и один раз одержав победу. В крайнем противостоянии положительны результат отдан «Кристал Пэлас» (3:1).
«Вест Хэм» по состоянию на сегодня имеет в активе 0 очков, являясь единственной командой которая проиграла все три стартовых матча. В крайнем противостоянии поражение допущено от «Брайтон» (0:2).
Информация для ставок
- Восемь из 10 последних домашних матчей «Астон Вилла» завершились с более 1.5 голами
- В 11 из 15 последних матчах в АПЛ «Вест Хэм» забил менее 1.5 голов
- «Вест Хэм» не проиграл в пяти последних очных встречах
Прогноз
Взяв во внимание положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Вест Хэм» не проиграет, с коэффициентом 1.63 в БК Лига