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«Астон Вилла» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (28.08.2022)

сегодня, 13:27
Астон Вилла - Вест Хэм

Ставки букмекеров

«Астон Вилла» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.47, ничья в игре продается за 3.40, а победа «Вест Хэм» за 3.15 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.373.443.24
Лига Ставок 2.34 3.40 3.15

Аналитики предполагают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.89, а ТМ (2.5) по 1.98.

Форма команд

«Астон Вилла» после трех туров набрала три очка, дважды уступив и один раз одержав победу. В крайнем противостоянии положительны результат отдан «Кристал Пэлас» (3:1).

«Вест Хэм» по состоянию на сегодня имеет в активе 0 очков, являясь единственной командой которая проиграла все три стартовых матча. В крайнем противостоянии поражение допущено от «Брайтон» (0:2).

Информация для ставок

  • Восемь из 10 последних домашних матчей «Астон Вилла» завершились с более 1.5 голами
  • В 11 из 15 последних матчах в АПЛ «Вест Хэм» забил менее 1.5 голов
  • «Вест Хэм» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Вест Хэм» не проиграет, с коэффициентом 1.63 в БК Лига

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.43 2.00 1.91 1.58 2.53
Лига Ставок 2.85 1.41 1.92 1.85 1.53 2.46
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:43
Молотки не проиграют
Гость
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