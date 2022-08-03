«Борнмут» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (06.08.2022)

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сегодня, 22:42

Ставки букмекеров

«Астон Вилла» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.17, ничья в игре котируется по 3.40, а победа «Борнмут» по 3.35 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.80, а ТБ (2.5) за 2.01.

Форма команд

«Борнмут» вернулся в АПЛ , после недолгого пребывания в Чемпионшипе. Во время летнего периода команда сыграла четыре товарищеских матча, добыв одну победу и трижды уступив. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Реал Сосьедад» (1:2).

«Астон Вилла» по итогам прошлого сезона заняла 14 строчку, с набранными 45 очками. На предсезонной подготовке клуб провел пять спаррингов, одержав в них четыре победы и расписав одну «мировую». В крайнем противостоянии верх взят над «Ренн» (1:2).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Борнмут» не было голов или забила только одна команда

В девяти из 15 последних матчах «Астон Вилла» забила менее 1.5 голов

В пяти последних очных встречах команды забили менее 3.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание историю очных противостояний, подготовительный период и амбиции команд, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.42 в БК Лига Ставок.