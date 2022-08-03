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«Борнмут» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (06.08.2022)

сегодня, 22:42
Борнмут - Астон Вилла

Ставки букмекеров

«Астон Вилла» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.17, ничья в игре котируется по 3.40, а победа «Борнмут» по 3.35 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.903.642.03
Лига Ставок 3.70 3.50 2.07
Мелбет 3.90 3.54 2.09
1XBET 3.90 3.54 2.09

Аналитики ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.80, а ТБ (2.5) за 2.01.

Форма команд

«Борнмут» вернулся в АПЛ, после недолгого пребывания в Чемпионшипе. Во время летнего периода команда сыграла четыре товарищеских матча, добыв одну победу и трижды уступив. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Реал Сосьедад» (1:2).

«Астон Вилла» по итогам прошлого сезона заняла 14 строчку, с набранными 45 очками. На предсезонной подготовке клуб провел пять спаррингов, одержав в них четыре победы и расписав одну «мировую». В крайнем противостоянии верх взят над «Ренн» (1:2).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Борнмут» не было голов или забила только одна команда
  • В девяти из 15 последних матчах «Астон Вилла» забила менее 1.5 голов
  • В пяти последних очных встречах команды забили менее 3.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание историю очных противостояний, подготовительный период и амбиции команд, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.42 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.54 1.86 2.05 1.46 2.92
Лига Ставок 2.55 1.49 1.81 1.98 1.44 2.75
Мелбет 1.87 2.08
1XBET 1.87 2.08
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