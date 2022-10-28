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«Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2022)

вчера, 18:28
Борнмут - Тоттенхэм

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм», со значительным перевесом, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.65, ничья в игре продается за 3.90, а победа «Борнмута» за 5.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.574.041.67
Мелбет 5.10 3.98 1.75
1XBET 4.98 3.92 1.78

Эксперты полагают, что команды смогут показать резвый, атакующий футбол, с большим количеством голевых атак. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.84, а ТМ (2.5) по 1.97 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Борнмут» после сыгранных 13 туров располагается на 14 месте в таблице, с набранными 13 очками. В нынешней кампании трижды соперники были обыграны, четыре матча сыграны вничью и пять проиграны. В предшествующих пяти турах в одном поединке взята победа, в двух расписаны «мировые» и в двух допущен проигрыш. В крайнем противостоянии с «Вест Хэмом» очков взято не было (0:2).

«Тоттенхэм» к 14 туру располагается на третьем месте чемпионата, имея в активе 23 очка. Всего же, «шпоры» в текущем розыгрыше семь раз уходили с поля победителями, трижды проиграли и дважды сыграли вничью. В последних пяти турах, в трех поединках не взято очков, а в остальных двух добыты победы. В крайнем противостоянии, на домашнем стадионе, «Тоттенхэм» не справился с «Ньюкаслом» (1:2).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Борнмута» не было голов или забила только одна команда
  • 11 из 15 последних матчей «Тоттенхэма» завершились с менее 3.5 голов
  • «Тоттенхэм» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.43 2.03 1.88 1.58 2.51
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 1.83 2.09
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Vladimir Polovenko
Vladimir Polovenko
сегодня в 16:20
П2
Гость
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