«Брайтон» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (18.10.2022)

1666110136

вчера, 19:22

Ставки букмекеров

«Брайтон», со значительной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.40, ничья в игре котируется по 4.90, а победа «Ноттингем Фореста» по 8.60 в БК Лига Ставок.

Аналитики полагают, что команды смогут порадовать фанатов большим количеством забитых мячей и зрелищной игрой. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.76, а ТМ (2.5) за 2.14 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Брайтон» к 12 туру подходит на седьмой строчке в таблице, сумев набрать к этому времени 14 очков. Команда немного сдала свои позиции, после очень мощного старта. В нынешнем розыгрыше клуб четырежды обыгрывал соперников, дважды сыграл вничью и в трех поединках уступил. В последних пяти турах три матча проиграно, а по одному выиграно и закончено с равным счетом. В крайнем поединке «Брайтон» не смог справится с «Брентфордом» (0:2).

«Ноттингем Форест» располагается на 20 месте и имеет в активе пять очков. После больших денежных вливаний этим летом, руководство клуба ожидало, явно, других результатов. На сегодня же, на счету команды один выигрыш, две ничьих и семь поражений. В предшествующих пяти турах, в четырех случаях очков не было взято и расписана одна «мировая». В крайнем противостоянии «Ноттингем» минимально уступил «Вулверхэмптону» (0:1).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Брайтона» завершились с менее 3.5 голами

«Ноттингем Форест» не выиграл в восьми из 10 последних матчах

«Брайтон» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (1.5) «Ноттингем Фореста» с коэффициентом 1.77 в БК Лига Ставок.