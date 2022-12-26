«Челси» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (27.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Челси» очевидным фаворитом. Победа хозяев играется по коэффициенту 1.35, против высокой цены 9.60 на успех «Борнмута». Ставки на ничью принимаются по котировке 5.30.
|
- : -
сегодня, 20:30
Если анализировать линию голов от БК Лига Ставок, то здесь преимущество на стороне результативного исхода. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.67, ТМ(2,5) – 2.20.
Форма команд
«Челси» ухудшил турнирное положение, опустившись на восьмое место чемпионата Англии. Случилось это после серии из трех поражений, которые команда зафиксировала в матчах с «Брайтоном» (1:4), «Арсеналом» (0:1) и «Ньюкаслом» (0:1).
По итогам шести домашних матчей АПЛ футболисты «Челси» одержали три победы. Еще в двух матчах хозяева фиксировали ничейные исходы при одном поражении. Забита голов на своем поле – 10, пропущено – 6.
«Борнмут» занимает 14-е место премьер-лиги. В последнем матче чемпионата команда одержала четвертую победу в текущем сезоне, одолев на домашней арене «Эвертон» (3:0). Прежде футболисты «Борнмута» потерпели четыре поражения кряду.
Выделим, что семи гостевых поединках футболисты «Борнмута» отметились только одной победой, дважды сыграв вничью и в четырех поединках уступив соперникам. Забила команда на выезде девять голов, а пропустила 24.
Информация для ставок
- «Борнмут» проиграл в 2 предыдущих гостевых матчах АПЛ
- «Челси» выиграл в 3 из последних 5 домашних матчей против «Борнмута»
- «Борнмут» не забивал голы в 2 из предыдущих 3 матчей на поле «Челси»
Прогноз
По нашему мнению, футболисты «Челси» смогут прервать неудачную серию по итогам домашнего матча против «Борнмута». Предлагаем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.