Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (27.08.2022)

сегодня, 20:26
Челси - Лестер

Ставки букмекеров

«Челси» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.44, ничья в игре котируется по 4.90, а победа «Лестер» по 7.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.444.997.61
Лига Ставок 1.44 4.90 7.00
Мелбет 1.46 5.00 7.50
1XBET 1.44 5.10 7.80

Аналитики ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.66, а ТМ (2.5) за 2.30.

Форма команд

«Челси» после трех сыгранных туров имеет в активе четыре очка. Команда по разу выиграла, сыграла вничью и уступила. В крайнем противостоянии победный результат отдан «Лидс» (3:0).

«Лестер» на старте чемпионата выглядит слабо. К четвертому туру клуб набрал всего одно очко. В крайнем противостоянии команда не смогла справится с «Саутгемптон» (1:2).

Информация для ставок

  • «Челси» не проиграл в 10 из 15 последних матчах
  • В 10 из 15 последних матчах «Лестер» забили обе команды
  • В трех из пяти последних очных встречах команды забили менее 2.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Лестер» забьет гол с коэффициентом 1.67 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.77 1.30 2.32 1.67 1.81 2.10
Лига Ставок 2.28 1.61 1.80 1.98
Мелбет 2.33 1.70
1XBET 2.36 1.69
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 