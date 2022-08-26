«Челси» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (27.08.2022)

Ставки букмекеров
«Челси» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.44, ничья в игре котируется по 4.90, а победа «Лестер» по 7.60 в БК Лига Ставок.
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завтра, 17:00
Аналитики ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.66, а ТМ (2.5) за 2.30.
Форма команд
«Челси» после трех сыгранных туров имеет в активе четыре очка. Команда по разу выиграла, сыграла вничью и уступила. В крайнем противостоянии победный результат отдан «Лидс» (3:0).
«Лестер» на старте чемпионата выглядит слабо. К четвертому туру клуб набрал всего одно очко. В крайнем противостоянии команда не смогла справится с «Саутгемптон» (1:2).
Информация для ставок
- «Челси» не проиграл в 10 из 15 последних матчах
- В 10 из 15 последних матчах «Лестер» забили обе команды
- В трех из пяти последних очных встречах команды забили менее 2.5 голов
Прогноз
Взяв во внимание амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Лестер» забьет гол с коэффициентом 1.67 в БК Лига Ставок.