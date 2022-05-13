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«Эвертон» — «Брентфорд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (15.05.2022)

вчера, 12:29
Эвертон

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться не смогли, но отдали предпочтение хозяевам. На победу «Эвертона» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Поверить в успех «Брентфорда» любой игрок может по коэффициенту 3.5. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.133.633.60
Фонбет 2.05 3.50 3.55
Мелбет 2.14 3.64 3.64
1XBET 2.14 3.64 3.64
BetBoom 2.11 3.58 3.58

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.96. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.82, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Эвертон» демонстрирует отличные результаты в последних поединках, что отражается в турнирной таблице. Команда успешно сражается за выживание и после 35 матчей занимает 16 место с 36 очками в активе. Несколько дней назад «ириски» сыграли (0:0) с «Уотфордом», а чуть ранее набрали шесть баллов с «Лестером» (2:1) и «Челси» (1:0).

«Брентфорд» располагается на 13 месте, что является для команды неплохим результатом. Она демонстрирует атакующий футбол, много бьет по воротам, что приносит свои плоды. В последнем туре был разгромлен «Саутгемптон» (3:0), но чуть ранее также было зафиксировано поражение от МЮ (0:3).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная домашняя серия «Эвертона» составляет четыре встречи (три победы и ничья)
  • У «Брентфорда» четыре победы в последних шести поединках
  • Предыдущий матч команд закончился победой «Эвертона» (4:1)
  • Четыре из пяти последних игр «Брентфорда» и три из четырех «Эвертона» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Эвертон» в конце сезона, кажется, нащупал свою игру и продолжает успешно бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе. Три очка коллективу крайне необходимы, предлагаем поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.55 1.85 2.07 1.45 2.96
Фонбет 1.80 2.00
Мелбет 1.90 2.04
1XBET 1.90 2.04
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 13:15
Игра на три результата
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