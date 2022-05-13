«Эвертон» — «Брентфорд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (15.05.2022)

1652434196

вчера, 12:29

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться не смогли, но отдали предпочтение хозяевам. На победу «Эвертона» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Поверить в успех «Брентфорда» любой игрок может по коэффициенту 3.5. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.55.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.96. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.82, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Эвертон» демонстрирует отличные результаты в последних поединках, что отражается в турнирной таблице. Команда успешно сражается за выживание и после 35 матчей занимает 16 место с 36 очками в активе. Несколько дней назад «ириски» сыграли (0:0) с «Уотфордом», а чуть ранее набрали шесть баллов с «Лестером» (2:1) и «Челси» (1:0).

«Брентфорд» располагается на 13 месте, что является для команды неплохим результатом. Она демонстрирует атакующий футбол, много бьет по воротам, что приносит свои плоды. В последнем туре был разгромлен «Саутгемптон» (3:0), но чуть ранее также было зафиксировано поражение от МЮ (0:3).

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Эвертона» составляет четыре встречи (три победы и ничья)

У «Брентфорда» четыре победы в последних шести поединках

Предыдущий матч команд закончился победой «Эвертона» (4:1)

Четыре из пяти последних игр «Брентфорда» и три из четырех «Эвертона» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Эвертон» в конце сезона, кажется, нащупал свою игру и продолжает успешно бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе. Три очка коллективу крайне необходимы, предлагаем поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.05.