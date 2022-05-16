«Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (19.05.2022)

1652695324

вчера, 13:02

Ставки букмекеров

При определении фаворита встречи у букмекеров возникли проблемы, и они отдали лишь небольшое преимущество «ирискам». Поставить на победу «Эвертона» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2. В случае победы «Кристал Пэласа» зайдет коэффициент 4. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.45.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.99. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) дают за 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.91.

Форма команд

«Эвертон» продолжает биться на сохранение прописки в элитном дивизионе. Команда после 36 игр опережает ближайших конкурентов на один и два балла и не имеет больше права терять очки, как это было в минувших поединках с «Брентфордом» (2:3) и с «Уотфордом» (0:0).

«Кристал Пэлас» закончит сезон в центре таблицы. У команды в копилке 45 очков после 36 сыгранных матчей. В последних встречах коллективу удалось набрать большое количество очков, были обыграны «Саутгемпотон» и «Уотфорд» (2:1) и (1:0), а также расписана ничья с «Астон Виллой» (1:1).

Информация для ставок

«Эвертон» выиграл дома три из пяти последних поединков

Беспроигрышная серия «Кристал Пэласа» насчитывает четыре матча

Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

Пять из семи последних игр и «Эвертона» и «Кристал Пэласа» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке нет явного фаворита, и скорее всего, преимущество будет распределено равномерно. Вполне возможно, что никто не захочет уступать три очка и победитель не будет определен, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Фонбет.