«Эвертон» — «Лестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (20.04.2022)

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вчера, 23:23

Ставки букмекеров

При определении фаворита встречи у букмекеров возникли проблемы, и они выставили близкие по значению котировки. Поставить на победу «Эвертона» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.35. В случае победы «Лестера» зайдет коэффициент 3.1. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.92. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) дают за 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Эвертон» после поражений «Бернли» (2:3) и «Вест Хэму» (1:2) пришел в себя и неожиданно для большинства переиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом (1:0). Завоеванные три очка очень помогут в борьбе за выживание, ведь «ириски» до сих пор находятся на 17 месте в таблице и опережают зону вылета всего на три пункта.

«Лестер Сити» принимал участие в Лиги конференций и оформил себе путевку в полуфинал турнира, пройдя ПСВ (2:1). Затем «лисы» отправились в гости к «Ньюкаслу» и потерпели поражение (1:2). После 30 туров коллектив расположился на девятом месте, и продолжает борьбу за путевку в еврокубки.

Информация для ставок

«Эвертон» выиграл три из четырех последних домашних матчей

У «Лестера» лишь одно поражение в последних шести играх

Две минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

«Эвертон» пропускает минимум два гола в трех из четырех последних поединках

Прогноз

В этом поединке нет явного фаворита, и скорее всего, преимущество будет распределено равномерно. Вполне возможно, что никто не захочет уступать три очка и победитель не будет определен, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.5 можно в букмекерской конторе Фонбет.