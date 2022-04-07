«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (09.04.2022)

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вчера, 10:49

Ставки букмекеров

Букмекеры с определением фаворита проблем не имели, и абсолютное предпочтение отдали «красным дьяволам». На победу МЮ линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.75. Поверить в успех «Эвертона» любой игрок может по коэффициенту 4.65. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.76.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.81, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.98. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Эвертон» вчера провел перенесенный поединок 19 тура АПЛ против «Бернли» и, ведя в счете после первого тайма, не сумел сохранить преимущество и в итоге проиграл (2:3). Команда все также очень близка к зоне вылета, отрыв от 18 места составляет лишь один зачетный балл.

«Манчестер Юнайтед» по 30 игр расположился в верхней части таблицы на седьмом месте и продолжает упорную борьбу за зону Лиги чемпионов. Коллектив в последних турах был нестабилен и после красивой победы над «Тоттенхэмом» (3:2), сыграл вничью с «Лестером» (1:1).

Информация для ставок

«Эвертон» проиграл пять из шести последних матчей

У «Манчестер Юнайтеда» лишь одно поражение в последних 10 выездных встречах

Минувший очный поединок завершился вничью (1:1)

Четыре из шести последних игр МЮ завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой встрече нас ждет футбол высокого уровня. Футболисты обеих команд обладают необходимыми качествами для организации голевых моментов и оформления голов в ворота друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.