«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (13.11.2022)

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вчера, 13:28

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.88. За ничью выставлена цена 3.95, а победа «Фулхэма» играется по котировке 3.90.

Линия букмекерской конторы Лига Ставок также двигается в пользу результативного исхода. Сыграть ТБ (2,5) гола можно по цене 1.63, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Фулхэм» в предыдущем туре АПЛ уступил «Манчестер Сити» (1:2). Это поражение стало пятым для лондонского клуба в текущем сезоне английского чемпионата. При этом футболисты «Фулхэма» комфортно себя чувствуют на девятом месте рейтинга, заработав 19 очков.

«Манчестер Юнайтед» тоже допустил неудачу в последнем матче лиги. Команда безуспешно сыграла в Бирмингеме против «Астон Виллы», уступив сопернику со счетом 1:3. Эта неудача оставила «красных дьяволов» на пятом месте турнирной таблицы.

Информация для ставок

«Фулхэм» сыграл на ТБ (2.5) гола в 6 из прошлых 7 домашних матчей АПЛ

(2.5) гола в 6 из прошлых 7 домашних матчей Ставка ТБ (2.5) прошла в 3 из последних 5 матчей «Манчестер Юнайтед»

(2.5) прошла в 3 из последних 5 матчей «Манчестер Юнайтед» Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 5 из предыдущих 6 очных встреч

Прогноз