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«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (13.11.2022)

вчера, 13:28
Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.88. За ничью выставлена цена 3.95, а победа «Фулхэма» играется по котировке 3.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.954.031.92
Лига Ставок 3.90 3.80 1.91
Мелбет 4.00 4.00 1.94
1XBET 4.00 4.00 1.94

Линия букмекерской конторы Лига Ставок также двигается в пользу результативного исхода. Сыграть ТБ(2,5) гола можно по цене 1.63, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Фулхэм» в предыдущем туре АПЛ уступил «Манчестер Сити» (1:2). Это поражение стало пятым для лондонского клуба в текущем сезоне английского чемпионата. При этом футболисты «Фулхэма» комфортно себя чувствуют на девятом месте рейтинга, заработав 19 очков.

«Манчестер Юнайтед» тоже допустил неудачу в последнем матче лиги. Команда безуспешно сыграла в Бирмингеме против «Астон Виллы», уступив сопернику со счетом 1:3. Эта неудача оставила «красных дьяволов» на пятом месте турнирной таблицы.

Информация для ставок

  • «Фулхэм» сыграл на ТБ(2.5) гола в 6 из прошлых 7 домашних матчей АПЛ
  • Ставка ТБ(2.5) прошла в 3 из последних 5 матчей «Манчестер Юнайтед»
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 5 из предыдущих 6 очных встреч

Прогноз

Мы считаем, что «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» проведут результативный матч. Рекомендуем поставить на ТБ(2.5) гола по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.85 1.29 2.37 1.65 1.87 2.04
Лига Ставок 2.23 1.64 1.77 2.02
Мелбет 2.38 1.68
1XBET 2.38 1.68
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:28
МЮ не проиграет этот матч
Гость
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