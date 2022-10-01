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«Фулхэм» — «Ньюкасл» прогноз на матч АПЛ (01.10.2022)

вчера, 00:40
Фулхэм - Ньюкасл

Ставки букмекеров

«Ньюкасл», с минимальным отрывом, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.39, ничья в игре продается 3.50, а победа «Ньюкасла» за 3.05 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.093.552.40
Лига Ставок 2.75 3.40 2.49
Мелбет 2.86 3.47 2.55
1XBET 3.08 3.50 2.47

Эксперты ожидают, что команды сыграют открыто, в атакующей манере, поэтому предсказывают результативный исход поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.87, а ТМ (2.5) по 1.99 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Фулхэм» после сыгранных семи туров располагается вверху таблицы, на шестом месте, с набранными 11 очками. Клуб показывает весьма неплохие результаты и игру, учитывая факт, что только в этом сезоне он вернулся в английскую элиту. В крайний пяти турах команда три раза выиграла и два проиграла. В крайнем противостоянии против «Ноттингем Форест» добыта волевая победа (3:2).

«Ньюкасл» к восьмому туру подходит на 10 строчке чемпионата, с набранными восьмью очками. Всего же в нынешнем розыгрыше добыта одна победа и пять ничьих, а один матч проигран. В последних пяти турах расписано четыре «мировые» и допущено поражение. В крайнем противостоянии расписана ничья с «Борнмутом» (1:1). «Сороки» выглядят симпатично, но текущая форма точно не лучшая. Команде нужно собраться духом и начать добывать победы.

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Фулхэма» забили обе команды
  • «Ньюкасл» не проиграл в 12 из 15 последних матчах
  • «Ньюкасл» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.69 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.43 2.02 1.88 1.57 2.55
Лига Ставок 2.75 1.41 1.89 1.85 1.50 2.47
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 1.90 2.01
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:25
Возможно ничья !
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