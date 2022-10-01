«Фулхэм» — «Ньюкасл» прогноз на матч АПЛ (01.10.2022)

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вчера, 00:40

Ставки букмекеров

«Ньюкасл», с минимальным отрывом, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.39, ничья в игре продается 3.50, а победа «Ньюкасла» за 3.05 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что команды сыграют открыто, в атакующей манере, поэтому предсказывают результативный исход поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.87, а ТМ (2.5) по 1.99 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Фулхэм» после сыгранных семи туров располагается вверху таблицы, на шестом месте, с набранными 11 очками. Клуб показывает весьма неплохие результаты и игру, учитывая факт, что только в этом сезоне он вернулся в английскую элиту. В крайний пяти турах команда три раза выиграла и два проиграла. В крайнем противостоянии против «Ноттингем Форест» добыта волевая победа (3:2).

«Ньюкасл» к восьмому туру подходит на 10 строчке чемпионата, с набранными восьмью очками. Всего же в нынешнем розыгрыше добыта одна победа и пять ничьих, а один матч проигран. В последних пяти турах расписано четыре «мировые» и допущено поражение. В крайнем противостоянии расписана ничья с «Борнмутом» (1:1). «Сороки» выглядят симпатично, но текущая форма точно не лучшая. Команде нужно собраться духом и начать добывать победы.

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Фулхэма» забили обе команды

«Ньюкасл» не проиграл в 12 из 15 последних матчах

«Ньюкасл» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.69 в БК Лига Ставок.