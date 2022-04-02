«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (04.04.2022)

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вчера, 12:38

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2 на победу «канониров». В случае победы «Кристал Пэласа» залетит приятный коэффициент 4.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.1. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять также за 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Кристал Пэлас» радует своих болельщиков продолжительной серией без поражений. В последних турах команда без проблем разгромила «Эвертон» (4:0), а чуть ранее сенсационно расписала нулевую ничью с грозным «Манчестер Сити». После 29 туров коллектив занимает безопасное 12 место с 34 очками в активе.

«Арсенал» в свою очередь расположился на четвертом месте, и ведет активную борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Подопечные Микеля Артеты уверенно выигрывают матч за матчем и лишь в предпоследнем поединке национального чемпионата уступили «Ливерпулю» со счетом (0:2).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» не проигрывает шесть игр кряду (четыре победы и две ничьих)

У «Арсенала» семь побед в последних восьми встречах

Восемь из девяти минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей и «Арсенала» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет равный поединок с преимуществом «Арсенала». Команда борется за призовые места и терять очки в этом матче намерена. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.