«Кристал Пэлас» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2022)

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вчера, 14:39

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является домашняя команда. Поставить на победу «Кристал Пэлас» можно по коэффициенту 2.00. Вероятность виктории «Фулхэма» оценивается в 3.50, а поставить на ничью можно по котировке 3.60.

Если рассмотреть линию голов от букмекерской конторы Лига Ставок, то она выглядит практически равноценной: ставки на ТБ (2.5) гола принимаются по коэффициенту 1.95, ТМ(2,5) – 1.90.

Форма команд

«Кристал Пэлас» ушел на перерыв в статусе 11-й команды чемпионата Англии. В 14 сыгранных турах лондонская команда заработала 19 очков: пять побед, четыре ничьи и пять поражений. На счету атаки лондонцев 15 забитых голов, а защита допустила 18 результативных ошибок.

Учитываем, что в последнем матче лиги футболисты «Кристал Пэлас» проиграли на выезде «Ноттингем Форесту» (0:1), хотя до этого команда проявила себя в противостояниях с «Вест Хэмом» (2:1) и «Саутгемптоном» (1:0).

«Фулхэм» подает сигналы с девятого места рейтинга АПЛ . Свои 19 очков команда заработала в пяти победных и четырех ничейных играх, при шести поражениях в пассиве. Соотношение забитых и пропущенных голов у клуба отрицательное – 24 против 26.

Выделяем, что футболисты «Фулхэма» не выигрывали в трех предыдущих турах лиги. Здесь у команды ничейная игра с «Эвертоном» (0:0) и поражения от «Манчестер Сити» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Информация для ставок

«Фулхэм» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 4 матчей лиги

«Кристал Пелас» фиксировал обмен голами в 4 из последних 6 домашних матчей лиги

Обмен голами случался в 6 из 7 гостевых матчей «Фулхэма» в чемпионате

Прогноз

В противостоянии «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» мы отдаем предпочтение результативному исходу. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.