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«Кристал Пэлас» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2022)

вчера, 14:39
Кристал Пэлас

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является домашняя команда. Поставить на победу «Кристал Пэлас» можно по коэффициенту 2.00. Вероятность виктории «Фулхэма» оценивается в 3.50, а поставить на ничью можно по котировке 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.113.693.62
Лига Ставок 2.10 3.50 3.55

Если рассмотреть линию голов от букмекерской конторы Лига Ставок, то она выглядит практически равноценной: ставки на ТБ(2.5) гола принимаются по коэффициенту 1.95, ТМ(2,5) – 1.90.

Форма команд

«Кристал Пэлас» ушел на перерыв в статусе 11-й команды чемпионата Англии. В 14 сыгранных турах лондонская команда заработала 19 очков: пять побед, четыре ничьи и пять поражений. На счету атаки лондонцев 15 забитых голов, а защита допустила 18 результативных ошибок.

Учитываем, что в последнем матче лиги футболисты «Кристал Пэлас» проиграли на выезде «Ноттингем Форесту» (0:1), хотя до этого команда проявила себя в противостояниях с «Вест Хэмом» (2:1) и «Саутгемптоном» (1:0).

«Фулхэм» подает сигналы с девятого места рейтинга АПЛ. Свои 19 очков команда заработала в пяти победных и четырех ничейных играх, при шести поражениях в пассиве. Соотношение забитых и пропущенных голов у клуба отрицательное – 24 против 26.

Выделяем, что футболисты «Фулхэма» не выигрывали в трех предыдущих турах лиги. Здесь у команды ничейная игра с «Эвертоном» (0:0) и поражения от «Манчестер Сити» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Информация для ставок

  • «Фулхэм» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 4 матчей лиги
  • «Кристал Пелас» фиксировал обмен голами в 4 из последних 6 домашних матчей лиги
  • Обмен голами случался в 6 из 7 гостевых матчей «Фулхэма» в чемпионате

Прогноз

В противостоянии «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» мы отдаем предпочтение результативному исходу. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.49 1.93 1.97 1.51 2.74
Лига Ставок 2.70 1.45 1.86 1.91 1.48 2.60
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:40
Фулхэм не проиграет этот матч как минимум
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