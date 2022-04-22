«Кристал Пэлас» — «Лидс». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (25.04.2022)

1650657376

вчера, 22:56

Ставки букмекеров

С фаворитом в данной встрече букмекеры не определились. Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы и соответственно котировки на их успех примерно равны. Поставить на победу «Лидса» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6, а победа «Кристал Пэласа» оценили коэффициентом 2.06.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Кристал Пэлас» после неудачи в кубковом противостоянии, где в полуфинале проиграл «Челси» (0:2), побывал в гостях у «Ньюкасла» и также проиграл, теперь уже с минимальным счетом (0:1). Данные поражения случились после красивой беспроигрышной серии, которая составляла семь матчей и позволила команде закрепиться на 14 месте в турнирной таблице.

«Лидс» находится на 16 месте на расстоянии в пять очков от зоны вылета. Коллектив нестабильно проводи нынешний сезон и не может записать его себе в актив, но последние поединке радуют болельщиков и содержательной игрой и результатом, ведь были обыграны «Уотфорд» и «Вулверхэмптон» (3:0) и (3:2), а также расписана ничья с «Саутгемптоном» (1:1).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» проиграл три матча кряду

Беспроигрышная серия «Лидса» насчитывает четыре игры (три победы и ничья)

Две минувшие очные встречи закончились победой «Лидса»

Шесть из семи последних поединков с участием «Кристал Пэласа» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Данные команды уже не борются за какие-либо серьезные задачи в этом сезоне, а потому могут позволить сыграть в свое удовольствие. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем сделать ставку на ничью по интересному коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Фонбет.