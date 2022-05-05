«Кристал Пэлас» — «Уотфорд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (07.05.2022)

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вчера, 12:19

Ставки букмекеров

С фаворитом в данной встрече букмекеры определились без проблем. Поставить на победу «Кристал Пэласа» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.66. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4, а победа «Уотфорда» оценили коэффициентом 5.26.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по близкому коэффициенту 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Кристал Пэлас» на финише сезона уже не борется за еврокубковые места, но и вылет ему не опасен. Команда спокойно расположилась на 12 месте и доигрывает сезон. В последних турах удалось порадовать болельщиков набранными очками, был обыгран «Саутгемптон» (2:1), а также расписана нулевая ничья с «Лидсом».

«Уотфорд» покидает элитный дивизион по 34 туров чемпионата. Отставание от спасительного 17 места составляет 12 очков, и отыграть его за оставшиеся четыре тура абсолютно нереальная задача. Команда последних раз не проигрывала в середине марта и после этого терпела лишь поражения, последние из них «Бернли» и «Манчестеру Сити» со счетом (1:2) и (1:5).

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Кристал Пэласа» насчитывает шесть поединков (три победы и три ничьих)

«Уотфорд» проиграл пять встреч кряду

Три из четырех минувших очных поединков завершились победой «Кристал Пэласа»

Четыре последних матча с участием «Уотфорда» закончились результатом ТБ 2.5

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