Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Кристал Пэлас» — «Уотфорд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (07.05.2022)

вчера, 12:19
Уотфорд

Ставки букмекеров

С фаворитом в данной встрече букмекеры определились без проблем. Поставить на победу «Кристал Пэласа» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.66. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4, а победа «Уотфорда» оценили коэффициентом 5.26.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.995.52
Фонбет 1.63 4.00 5.50
BetBoom 1.66 4.03 5.52

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по близкому коэффициенту 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Кристал Пэлас» на финише сезона уже не борется за еврокубковые места, но и вылет ему не опасен. Команда спокойно расположилась на 12 месте и доигрывает сезон. В последних турах удалось порадовать болельщиков набранными очками, был обыгран «Саутгемптон» (2:1), а также расписана нулевая ничья с «Лидсом».

«Уотфорд» покидает элитный дивизион по 34 туров чемпионата. Отставание от спасительного 17 места составляет 12 очков, и отыграть его за оставшиеся четыре тура абсолютно нереальная задача. Команда последних раз не проигрывала в середине марта и после этого терпела лишь поражения, последние из них «Бернли» и «Манчестеру Сити» со счетом (1:2) и (1:5).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная домашняя серия «Кристал Пэласа» насчитывает шесть поединков (три победы и три ничьих)
  • «Уотфорд» проиграл пять встреч кряду
  • Три из четырех минувших очных поединков завершились победой «Кристал Пэласа»
  • Четыре последних матча с участием «Уотфорда» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Данные команды уже не борются за какие-либо серьезные задачи в этом сезоне, а потому могут позволить сыграть в свое удовольствие. Предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 по интересному коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.51 1.93 1.98 1.49 2.80
Фонбет 1.90 1.90
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:47
Победа команды "Кристал Пэлас" в этом матче.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 