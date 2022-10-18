«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (18.10.2022)

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вчера, 19:26

Ставки букмекеров

«Кристал Пэлас», с видимой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.30, ничья в игре продается за 3.20, а победа «Вулверхэмптона» за 3.45 в БК Лига Ставок.

Эксперты предполагают, что команды сыграют в оборонительной манере, с минимальным количеством голевых атак. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.61, а ТБ (2.5) по 2.41 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Кристал Пэлас» после сыгранных 11 туров располагается на 13 месте в таблице, имея в активе 10 очков. В текущем розыгрыше команда дважды обыгрывала соперников, три поединка проиграла и четыре завершила с равным счетом. В прошедших пяти турах в трех матчах расписана «мировая», допущен один проигрыш и добыта одна победа. В крайнем противостоянии «Лестером» победителя не выявлено (0:0).

«Вулверхэмптон» к 12 туру занимает 17 строчку в чемпионате, находясь в шаге от зоны вылета, с девятью набранными очками. В текущем розыгрыше клуб добыл две победы и три ничьи, а в пяти поединках потерпел неудачу. В последних пяти турах два матча выиграны, а три проиграны. В крайнем противостоянии минимально был обыгран «Ноттингем Форест» (1:0).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Кристал Пэласа» забили обе команды

«Вулверхэмптон» не выиграл в 11 из 15 последних матчах

В пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая положение команд, турнирную ситуацию и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.61 в БК Лига Ставок.