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«Лестер Сити» — «Брентфорд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (20.03.2022)

сегодня, 00:31
Лестер Сити - Брентфорд

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров у «Лестера» имеет чуть больше шансов на успех в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Фонбет. Взять победу «Брентфорда» предлагают по коэффициенту 3.33. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.493.33
Фонбет 2.17 3.40 3.35
Мелбет 2.28 3.48 3.42
1XBET 2.28 3.48 3.42
BetBoom 2.25 3.42 3.37

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.88. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.91. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Лестер Сити» в четверг принял участие в ответном поединке в рамках Лиги конференций, где во Франции проиграл «Ренну» (1:2), но по сумме двух матчей все-таки сумел выйти в следующий этап турнира. Коллектив также не смог набрать три очка в последнем туре АПЛ, проиграв в Лондоне «Арсеналу» (0:2).

«Брентфорд» в свою очередь взял максимальное количество баллов в минувших двух турах. Клуб был убедителен в противостояниях с «Бернли» и «Норвичем» и обыграл их со счетом (3:1) и (2:0). После 29 игр команда отдалилась от зоны вылета на восемь очков и теперь занимает 15 место.

Информация для ставок

  • «Брентфорд» проиграл лишь одну из четырех последних игр
  • У «Лестера» четыре победы и два поражения в последних шести встречах
  • Два минувших очных поединка завершились результатом ТБ 2.5
  • Четыре из пяти последних матчей «Лестера» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Вполне вероятно, что нас ожидает открытый футбол с большим количеством опасных атак и забитых голов. У гостей, у них неплохая атака, которая в каждом матче способна создавать опасность у ворот соперника. Верим в обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.77.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.48 1.97 1.93 1.54 2.63
Фонбет 1.92 1.88
Мелбет 1.98 1.96
1XBET 1.98 1.96
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:52
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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