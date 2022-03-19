«Лестер Сити» — «Брентфорд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (20.03.2022)

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сегодня, 00:31

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров у «Лестера» имеет чуть больше шансов на успех в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Фонбет. Взять победу «Брентфорда» предлагают по коэффициенту 3.33. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.4.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.88. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.91. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Лестер Сити» в четверг принял участие в ответном поединке в рамках Лиги конференций, где во Франции проиграл «Ренну» (1:2), но по сумме двух матчей все-таки сумел выйти в следующий этап турнира. Коллектив также не смог набрать три очка в последнем туре АПЛ , проиграв в Лондоне «Арсеналу» (0:2).

«Брентфорд» в свою очередь взял максимальное количество баллов в минувших двух турах. Клуб был убедителен в противостояниях с «Бернли» и «Норвичем» и обыграл их со счетом (3:1) и (2:0). После 29 игр команда отдалилась от зоны вылета на восемь очков и теперь занимает 15 место.

Информация для ставок

«Брентфорд» проиграл лишь одну из четырех последних игр

У «Лестера» четыре победы и два поражения в последних шести встречах

Два минувших очных поединка завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре из пяти последних матчей «Лестера» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Вполне вероятно, что нас ожидает открытый футбол с большим количеством опасных атак и забитых голов. У гостей, у них неплохая атака, которая в каждом матче способна создавать опасность у ворот соперника. Верим в обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.77.