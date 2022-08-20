«Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (20.08.2022)

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сегодня, 01:52

Ставки букмекеров

«Лестер» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.82, ничья в игре котируется по 3.90, а победа «Саутгемптон» по 4.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.64, а ТМ (2.5) за 2.25.

Форма команд

«Лестер» на старте сезона выглядит неубедительно. За первые два тура команда набрала всего одно очков. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Арсенал» (4:2).

«Саутгемптон» к третьему туру также подходит с одним очком в активе, которое было добыто в крайнем поединке с «Лидс» (2:2).

Информация для ставок

«Саутгемптон» проиграл в девяти из 15 последних матчах

В девяти из 15 последних матчах «Лестер» забил менее 2.5 голов

«Лестер» не приграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Лестер» с коэффициентом 1.39 в БК Лига Ставок.