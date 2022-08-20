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«Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (20.08.2022)

сегодня, 01:52
Лестер - Саутгемптон

Ставки букмекеров

«Лестер» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.82, ничья в игре котируется по 3.90, а победа «Саутгемптон» по 4.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.894.074.03
Лига Ставок 1.87 3.95 3.95
Мелбет 1.92 4.06 4.04
1XBET 1.92 4.06 4.04

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.64, а ТМ (2.5) за 2.25.

Форма команд

«Лестер» на старте сезона выглядит неубедительно. За первые два тура команда набрала всего одно очков. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Арсенал» (4:2).

«Саутгемптон» к третьему туру также подходит с одним очком в активе, которое было добыто в крайнем поединке с «Лидс» (2:2).

Информация для ставок

  • «Саутгемптон» проиграл в девяти из 15 последних матчах
  • В девяти из 15 последних матчах «Лестер» забил менее 2.5 голов
  • «Лестер» не приграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Лестер» с коэффициентом 1.39 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.78 1.30 2.37 1.65 1.83 2.09
Лига Ставок 2.26 1.62 1.79 2.00
Мелбет 2.34 1.70
1XBET 2.34 1.70
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