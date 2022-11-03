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«Лидс» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (05.11.2022)

вчера, 16:22
Лидс

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Лидс» фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победу домашней команды можно сыграть по коэффициенту 1.82, за ничью выставлена цена 4.04, а победа «Борнмута» доступна по котировке 4.58.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.833.814.11

Вместе с тем аналитики букмекерской компании Лига Ставок рассматривают эту игру, как верховое противостояние. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лидс» смог прервать череду неудач в прошлом туре АПЛ. Команда сенсационно заработала три очка на поле «Ливерпуля», обыграв соперника со счетом 2:1. Отметим, что прежде футболисты «Лидса» не выигрывали в восьми прошлых турах лиги, в которых команда зафиксировала шесть поражений.

«Борнмут» проиграл три матча кряду в чемпионате Англии. В данной серии клуб поочередно уступил «Тоттенхэму» (2:3), «Вест Хэм» (0:2) и «Саутгемптону» (0:1), скатившись в рейтинге на 14-е место. Отметим, что в 13-и сыгранных матчах АПЛ футболисты «Борнмута» отметились лишь тремя победами.

Информация для ставок

  • «Лидс» побеждал в 4 из последних 5 матчей АПЛ
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 3 из 4 очных матчей
  • «Борнмут» сыграл на ТБ(2,5) гола в 3 из прошлых 5 гостевых матчей лиги

Прогноз

Мы считаем, что «Лидс» и «Борнмут» проведут результативный матч. Рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.34 2.10 1.74 1.63 2.28
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:56
У меня практически не возникает сомнений в успехе здешнего прогноза на ИТБ 2 (0.5) за рабочий коэффициент. Обе команды прекрасно понимают, что именно в подобных встречах и будет решаться судьба прописки в элитном дивизионе на следующий сезон. А значит рьяная битва за так называемые 6 очков нам тут обеспечена. И учитывая открытую стилистику Лидса и Борнмута вряд ли предстоящее сражение станет проходить в закрытой манере. Таким образом у очень опасной атаки "вишен" будет еще больше возможностей колко и продуктивно проявить себя!
Гость
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