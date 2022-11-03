«Лидс» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (05.11.2022)

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вчера, 16:22

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Лидс» фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победу домашней команды можно сыграть по коэффициенту 1.82, за ничью выставлена цена 4.04, а победа «Борнмута» доступна по котировке 4.58.

Вместе с тем аналитики букмекерской компании Лига Ставок рассматривают эту игру, как верховое противостояние. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лидс» смог прервать череду неудач в прошлом туре АПЛ . Команда сенсационно заработала три очка на поле «Ливерпуля», обыграв соперника со счетом 2:1. Отметим, что прежде футболисты «Лидса» не выигрывали в восьми прошлых турах лиги, в которых команда зафиксировала шесть поражений.

«Борнмут» проиграл три матча кряду в чемпионате Англии. В данной серии клуб поочередно уступил «Тоттенхэму» (2:3), «Вест Хэм» (0:2) и «Саутгемптону» (0:1), скатившись в рейтинге на 14-е место. Отметим, что в 13-и сыгранных матчах АПЛ футболисты «Борнмута» отметились лишь тремя победами.

Информация для ставок

«Лидс» побеждал в 4 из последних 5 матчей АПЛ

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 3 из 4 очных матчей

(2,5) гола в 3 из 4 очных матчей «Борнмут» сыграл на ТБ (2,5) гола в 3 из прошлых 5 гостевых матчей лиги

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