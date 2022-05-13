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«Лидс» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (15.05.2022)

вчера, 11:44
Брайтон энд Хоув Альбион

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры не определились и выставили следующие коэффициенты: поставить на победу «Лидса» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.72, а в случае успеха хозяев залетит коэффициент 2.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.783.592.57
Фонбет 2.70 3.55 2.55
BetBoom 2.83 3.52 2.53

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.86, а ТМ 2.5 дают по коэффициенту 1.9. Поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Лидс» борется за выживание и после 36 матчей находится на 18 строчке и лишь по дополнительным показателям уступает «Бернли». Команду ждут непростые встречи на финише чемпионата, и будет изо всех сил стараться зацепиться за очки, так как в последних турах с лидерами чемпионата не удалось взять ничего – поражения от «Челси», «Арсенала», «Сити» со счетом (0:3), (1:2) и (0:4) соответственно.

«Брайтон» занимает девятое место в турнирной таблице и уже не претендует на места в еврокубках. Команда спокойно завершает чемпионат, который провела на достаточно высоком уровне. В минувших поединках было взято максимум очков, на табло зафиксированы разгромные сенсационные победы над «Вулверхэмптоном» (3:0) и МЮ (4:0).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Лидса» составляет четыре игры
  • «Брайтон» проиграл лишь раз в последних семи матчах
  • Шесть минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Четыре из пяти последних встреч «Лидса» и пять из шести «Брайтона» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Ждем боевой поединок двух неуступчивых коллективов. Трудно сказать, кто окажется победителем, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.42 2.03 1.86 1.58 2.49
Фонбет 2.00 1.83
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:56
Гости не проиграют
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