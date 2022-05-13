«Лидс» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (15.05.2022)

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вчера, 11:44

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры не определились и выставили следующие коэффициенты: поставить на победу «Лидса» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.72, а в случае успеха хозяев залетит коэффициент 2.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.86, а ТМ 2.5 дают по коэффициенту 1.9. Поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Лидс» борется за выживание и после 36 матчей находится на 18 строчке и лишь по дополнительным показателям уступает «Бернли». Команду ждут непростые встречи на финише чемпионата, и будет изо всех сил стараться зацепиться за очки, так как в последних турах с лидерами чемпионата не удалось взять ничего – поражения от «Челси», «Арсенала», «Сити» со счетом (0:3), (1:2) и (0:4) соответственно.

«Брайтон» занимает девятое место в турнирной таблице и уже не претендует на места в еврокубках. Команда спокойно завершает чемпионат, который провела на достаточно высоком уровне. В минувших поединках было взято максимум очков, на табло зафиксированы разгромные сенсационные победы над «Вулверхэмптоном» (3:0) и МЮ (4:0).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Лидса» составляет четыре игры

«Брайтон» проиграл лишь раз в последних семи матчах

Шесть минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют – нет»

Четыре из пяти последних встреч «Лидса» и пять из шести «Брайтона» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Ждем боевой поединок двух неуступчивых коллективов. Трудно сказать, кто окажется победителем, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Фонбет.