«Лидс» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (21.08.2022)

Ставки букмекеров
«Челси» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.58, ничья в игре продается за 5.30, а победа «Лидс» за 5.80 в БК Лига Ставок.
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сегодня, 16:00
Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.67, а ТМ (2.5) по 2.30.
Форма команд
«Лидс» стартовал в сезоне 2022/2023 с победы и ничьи. В крайнем на сегодня противостоянии расписана результативная «мировая» с «Саутгемптон» (2:2).
«Челси» после отличной летней подготовки на старте турнира также имеет в активе четыре очка. В предыдущем туре, в максимально напряженном противостоянии против «Тоттенхэм» победителя выявить не смогли (2:2).
Информация для ставок
- В девяти из 15 последних матчах «Лидс» забили обе команды
- Восемь из 10 последних выездных матчей «Челси» завершились с более 1.5 голами
- «Челси» не проиграл в пяти последних очных встречах
Прогноз
Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТБ (2.5) с коэффициентом 1.67 в БК Лига Ставок.