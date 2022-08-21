«Лидс» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (21.08.2022)

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сегодня, 01:46

Ставки букмекеров

«Челси» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.58, ничья в игре продается за 5.30, а победа «Лидс» за 5.80 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.67, а ТМ (2.5) по 2.30.

Форма команд

«Лидс» стартовал в сезоне 2022/2023 с победы и ничьи. В крайнем на сегодня противостоянии расписана результативная «мировая» с «Саутгемптон» (2:2).

«Челси» после отличной летней подготовки на старте турнира также имеет в активе четыре очка. В предыдущем туре, в максимально напряженном противостоянии против «Тоттенхэм» победителя выявить не смогли (2:2).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Лидс» забили обе команды

Восемь из 10 последних выездных матчей «Челси» завершились с более 1.5 голами

«Челси» не проиграл в пяти последних очных встречах

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