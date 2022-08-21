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«Лидс» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (21.08.2022)

сегодня, 01:46
Лидс - Челси

Ставки букмекеров

«Челси» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.58, ничья в игре продается за 5.30, а победа «Лидс» за 5.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.274.681.53

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.67, а ТМ (2.5) по 2.30.

Форма команд

«Лидс» стартовал в сезоне 2022/2023 с победы и ничьи. В крайнем на сегодня противостоянии расписана результативная «мировая» с «Саутгемптон» (2:2).

«Челси» после отличной летней подготовки на старте турнира также имеет в активе четыре очка. В предыдущем туре, в максимально напряженном противостоянии против «Тоттенхэм» победителя выявить не смогли (2:2).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Лидс» забили обе команды
  • Восемь из 10 последних выездных матчей «Челси» завершились с более 1.5 голами
  • «Челси» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТБ (2.5) с коэффициентом 1.67 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.71 1.31 2.32 1.68 1.81 2.10
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