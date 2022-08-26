«Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (27.08.2022)

1661534625

сегодня, 20:23

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» с большой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.11, ничья в игре котируется по 10.50, а победа «Борнмут» по 25.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что в матче будет забито большое количество голов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.35, а ТМ (2.5) за 3.25.

Форма команд

«Ливерпуль» после трех туров имеет в активе всего два очка. Это точно не то, что ожидают от команды фанаты, поэтому клуб должен переломить неудачную серию. В крайнем противостоянии допущен проигрыш на выезде от «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Борнмут» набрал к текущему моменту три очка. Клуб допустил два поражения и однажды уход с поля победителем. В крайнем противостоянии положительный результат, в домашних стенах отдан «Арсенал» (0:3).

Информация для ставок

«Ливерпуль» не проиграл в 10 из 15 последних матчах

В девяти из 15 последних матчах «Борнмут» не было голов или забила только одна команда

«Ливерпуль» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз