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«Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (27.08.2022)

сегодня, 20:23
Ливерпуль - Борнмут

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» с большой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.11, ничья в игре котируется по 10.50, а победа «Борнмут» по 25.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.1310.4922.76
Лига Ставок 1.10 10.00 27.00
1XBET 1.11 12.00 29.00

Аналитики ожидают, что в матче будет забито большое количество голов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.35, а ТМ (2.5) за 3.25.

Форма команд

«Ливерпуль» после трех туров имеет в активе всего два очка. Это точно не то, что ожидают от команды фанаты, поэтому клуб должен переломить неудачную серию. В крайнем противостоянии допущен проигрыш на выезде от «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Борнмут» набрал к текущему моменту три очка. Клуб допустил два поражения и однажды уход с поля победителем. В крайнем противостоянии положительный результат, в домашних стенах отдан «Арсенал» (0:3).

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» не проиграл в 10 из 15 последних матчах
  • В девяти из 15 последних матчах «Борнмут» не было голов или забила только одна команда
  • «Ливерпуль» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая задачи команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТБ (2.5) с коэффициентом 1.35 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.23 1.37 2.57 1.55
Лига Ставок 2.55 1.50
1XBET 3.10 1.33
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