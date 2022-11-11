«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

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вчера, 16:21

Ставки букмекеров

Победа «Манчестер Сити» идет по коэффициенту 1.14, что делает хозяев неоспоримым фаворитом этой встречи. Ничья играется по исходу 9.00, а победа «Брентфорда» идет по котировке 19.50.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что команды проведут результативный поединок. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по котировке 1.35, ТМ(2,5) – 3.20.

Форма команд

«Манчестер Сити» в предыдущем туре АПЛ обыграл на домашней арене «Фулхэм». Эта победа стала для клуба третье подряд в лиге, где она занимает второе место в турнирной таблице. По ходу текущего розыгрыша чемпионата Англии «горожане» взяли 10 викторий, дважды сыграли вничью и допустили одно поражение – в гостях от «Ливерпуля».

«Брентфорд» разделил очки с «Ноттингем Форест» в последнем матче английской лиги. Этим матчем клуб продлил серию без побед, до четырех встреч в рамках АПЛ . Отметим, что футболисты «Брентфорда» провели три победных встречи в лиге, семь раз сыграли вничью и четырежды уступили оппонентам.

Информация для ставок

Победная серия «Манчестер Сити» на своем поле насчитывает 17 матчей

«Брентфорд» не выигрывал в 7 гостевых матчах чемпионата Англии

«Манчестер Сити» дважды побеждал «Брентфорд» без пропущенных голов

Прогноз

Мы считаем, что у «Манчестер Сити» не возникнет проблем в домашнем матче против «Брентфорда». Рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.42 в БК Лига Ставок.