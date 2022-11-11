«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

Ставки букмекеров
Победа «Манчестер Сити» идет по коэффициенту 1.14, что делает хозяев неоспоримым фаворитом этой встречи. Ничья играется по исходу 9.00, а победа «Брентфорда» идет по котировке 19.50.
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сегодня, 15:30
Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что команды проведут результативный поединок. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.35, ТМ(2,5) – 3.20.
Форма команд
«Манчестер Сити» в предыдущем туре АПЛ обыграл на домашней арене «Фулхэм». Эта победа стала для клуба третье подряд в лиге, где она занимает второе место в турнирной таблице. По ходу текущего розыгрыша чемпионата Англии «горожане» взяли 10 викторий, дважды сыграли вничью и допустили одно поражение – в гостях от «Ливерпуля».
«Брентфорд» разделил очки с «Ноттингем Форест» в последнем матче английской лиги. Этим матчем клуб продлил серию без побед, до четырех встреч в рамках АПЛ. Отметим, что футболисты «Брентфорда» провели три победных встречи в лиге, семь раз сыграли вничью и четырежды уступили оппонентам.
Информация для ставок
- Победная серия «Манчестер Сити» на своем поле насчитывает 17 матчей
- «Брентфорд» не выигрывал в 7 гостевых матчах чемпионата Англии
- «Манчестер Сити» дважды побеждал «Брентфорд» без пропущенных голов
Прогноз
Мы считаем, что у «Манчестер Сити» не возникнет проблем в домашнем матче против «Брентфорда». Рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.42 в БК Лига Ставок.