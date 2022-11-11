Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

вчера, 16:21
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Победа «Манчестер Сити» идет по коэффициенту 1.14, что делает хозяев неоспоримым фаворитом этой встречи. Ничья играется по исходу 9.00, а победа «Брентфорда» идет по котировке 19.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.159.1119.91
Лига Ставок 1.17 8.20 15.00
Мелбет 1.17 9.10 18.00
1XBET 1.17 9.10 18.00

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что команды проведут результативный поединок. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.35, ТМ(2,5) – 3.20.

Форма команд

«Манчестер Сити» в предыдущем туре АПЛ обыграл на домашней арене «Фулхэм». Эта победа стала для клуба третье подряд в лиге, где она занимает второе место в турнирной таблице. По ходу текущего розыгрыша чемпионата Англии «горожане» взяли 10 викторий, дважды сыграли вничью и допустили одно поражение – в гостях от «Ливерпуля».

«Брентфорд» разделил очки с «Ноттингем Форест» в последнем матче английской лиги. Этим матчем клуб продлил серию без побед, до четырех встреч в рамках АПЛ. Отметим, что футболисты «Брентфорда» провели три победных встречи в лиге, семь раз сыграли вничью и четырежды уступили оппонентам.

Информация для ставок

  • Победная серия «Манчестер Сити» на своем поле насчитывает 17 матчей
  • «Брентфорд» не выигрывал в 7 гостевых матчах чемпионата Англии
  • «Манчестер Сити» дважды побеждал «Брентфорд» без пропущенных голов

Прогноз

Мы считаем, что у «Манчестер Сити» не возникнет проблем в домашнем матче против «Брентфорда». Рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.42 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.31 1.36 2.65 1.52
Лига Ставок 2.50 1.51
Мелбет 3.10 1.33
1XBET 3.10 1.33
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 