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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (02.10.2022)

вчера, 15:09
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити», со значительной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.44, ничья в игре котируется по 5.20, а победа «Манчестер Юнайтед» по 6.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.415.647.07
Лига Ставок 1.43 5.00 6.20
Мелбет 1.47 5.49 6.00
1XBET 1.45 5.40 7.00

Аналитики ожидают, что поединок будет проходить в атакующей манере и фанаты насладятся большим количеством забитых мячей. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.52, а ТМ за (2.65) в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Манчестер Сити» к восьмому туру подходит на второй строчке в таблице, в активе команды 17 очков. В текущем розыгрыше добыто шесть побед и расписана одна «мировая». Команда Гвардиолы в отличной форме и настроении. Стоит выделить нового нападающего «Сити» Эрлинга Холланда который забивает невообразимое количество мячей. В крайнем противостоянии, на выезде, разгромно обыгран «Вулверхэмптон» (3:0).

«Манчестер Юнайтед» после провального старта в чемпионате, из двух поражений, пришел в себя и также имеет отличную форму. Клуб располагается на шестом месте, с набранными 12 очками. В нынешней компании четырежды соперники обыграны, в том числе, текущий лидер – «Арсенал» в последнем противостоянии (3:1). Также допущено два проигрыша. В Лиге Европы, в крайнем туре, без проблем, на выезде, обыгран молдавский «Шериф» (2:0).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» не проиграл в 14 из 15 последних матчах
  • Восемь из 15 последних матчей «Манчестер Юнайтед» с более 2.5 голами
  • «Манчестер Сити» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.72 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.47 2.27 1.70
Лига Ставок 2.65 1.44 2.13 1.66
Мелбет 2.96 1.42
1XBET 2.96 1.42
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:54
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:33
Победа хозяев поля!
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