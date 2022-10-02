«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (02.10.2022)

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вчера, 15:09

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити», со значительной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.44, ничья в игре котируется по 5.20, а победа «Манчестер Юнайтед» по 6.70 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что поединок будет проходить в атакующей манере и фанаты насладятся большим количеством забитых мячей. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.52, а ТМ за (2.65) в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Манчестер Сити» к восьмому туру подходит на второй строчке в таблице, в активе команды 17 очков. В текущем розыгрыше добыто шесть побед и расписана одна «мировая». Команда Гвардиолы в отличной форме и настроении. Стоит выделить нового нападающего «Сити» Эрлинга Холланда который забивает невообразимое количество мячей. В крайнем противостоянии, на выезде, разгромно обыгран «Вулверхэмптон» (3:0).

«Манчестер Юнайтед» после провального старта в чемпионате, из двух поражений, пришел в себя и также имеет отличную форму. Клуб располагается на шестом месте, с набранными 12 очками. В нынешней компании четырежды соперники обыграны, в том числе, текущий лидер – «Арсенал» в последнем противостоянии (3:1). Также допущено два проигрыша. В Лиге Европы, в крайнем туре, без проблем, на выезде, обыгран молдавский «Шериф» (2:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» не проиграл в 14 из 15 последних матчах

Восемь из 15 последних матчей «Манчестер Юнайтед» с более 2.5 голами

«Манчестер Сити» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.72 в БК Лига Ставок.