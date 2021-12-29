«Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (30.12.2021)

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29 декабря 2021, 01:39

«Манчестер Юнайтед» примет «Бернли» в рамках 20-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.38. Ничейный исход оценивается в 4.90, а победа гостей в 8.50.

В качестве дополнительной ставки на игру стоит выбрать тотал забитых мячей меньше трех по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 28 баллов. У коллектива восемь побед, четыре ничейных результата и пять поражений. «Юнайтед» забил 27 и пропустил 25 голов. В последних встречах «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1), а также в гостях выиграл у «Норвича» (0:1) и одолел «Кристал Пэлас» (1:0).

«Бернли» идет в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 11 баллов. У команды одна победа, восемь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 14 и пропустил 21 гол. В последних встречах у «Бернли» не все так хорошо, как хотелось бы главному тренеру этого клуба — ничья с «Вест Хэмом» (0:0), гостевое поражение от «Ньюкасла» (1:0) и потеря очков с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Информация для ставок

«Бернли» не может выиграть вот уже пять игр кряду

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает семь матчей подряд

У «Бернли» ни одного забитого мяча за три последних матча

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — нет». За это предлагают коэффициент 1.90. Оба клуба крайне редко забивают в последнее время, а «Бернли» вообще не может распечатать ворота соперников на протяжении трех матчей кряду.