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«Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (30.12.2021)

29 декабря 2021, 01:39

«Манчестер Юнайтед» примет «Бернли» в рамках 20-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.384.998.79
Фонбет 1.38 4.90 8.50
Мелбет 1.40 5.13 8.21
1XBET 1.39 5.13 8.73
BetBoom 1.37 5.07 9.45

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.38. Ничейный исход оценивается в 4.90, а победа гостей в 8.50.

В качестве дополнительной ставки на игру стоит выбрать тотал забитых мячей меньше трех по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 28 баллов. У коллектива восемь побед, четыре ничейных результата и пять поражений. «Юнайтед» забил 27 и пропустил 25 голов. В последних встречах «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1), а также в гостях выиграл у «Норвича» (0:1) и одолел «Кристал Пэлас» (1:0).

«Бернли» идет в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 11 баллов. У команды одна победа, восемь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 14 и пропустил 21 гол. В последних встречах у «Бернли» не все так хорошо, как хотелось бы главному тренеру этого клуба — ничья с «Вест Хэмом» (0:0), гостевое поражение от «Ньюкасла» (1:0) и потеря очков с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Информация для ставок

  • «Бернли» не может выиграть вот уже пять игр кряду
  • «Манчестер Юнайтед» не проигрывает семь матчей подряд
  • У «Бернли» ни одного забитого мяча за три последних матча

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — нет». За это предлагают коэффициент 1.90. Оба клуба крайне редко забивают в последнее время, а «Бернли» вообще не может распечатать ворота соперников на протяжении трех матчей кряду.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.66 1.30 2.30 1.66 1.76 2.13
Мелбет 2.39 1.60
1XBET 2.39 1.60
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Gahi
Gahi
29 декабря 2021 в 04:30
Победа команды "Манчестер Юнайтед" в этом матче. Удачи
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