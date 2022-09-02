«Ноттингем Форест» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (03.09.2022)

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вчера, 23:22

Ставки букмекеров

«Ноттингем», с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.04, ничья в игре продается за 3.40, а победа «Борнмут» за 3.95 в БК Лига Ставок.

Эксперты не ждут голевой феерии в матче, поэтому ставка ТМ (2.5) котируется по 1.69, а ТБ (2.5) по 2.25 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Ноттингем Форест» к шестому туру занимает 15 место в чемпионате, с набранными четырьмя очками. Клуб, который вернулся в высший английский дивизион, на старте турнира в трех встречах проиграл, а по матчу сыграл вничью и выиграл. В крайнем противостоянии допущено разгромное поражение от «Манчестер Сити» (6:0).

«Борнмут» по состоянию на сегодня располагается на 16 строчке в таблице, имея в активе также четыре очка. В недавно стартовавшем сезоне клуб три раза проиграл, а по разу выиграл и сыграл вничью. В крайнем противостоянии с «Вулверхэмптон» победителя не выявили (0:0).

Информация для ставок

В 11 из 15 последних матчах «Ноттингем Форест» забил менее 1.5 голов

В девяти из 15 последних матчах «Борнмут» не было голов или забила только одна команда

«Борнмут» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Борнмут» забьет гол с коэффициентом 1.55 в БК Лига Ставок.