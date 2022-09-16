«Ноттингем Форест» — «Фулхэм» прогноз на матч АПЛ (16.09.2022)

1663345134

16 сентября 2022, 19:18

Ставки букмекеров

«Фулхэм», с минимальный преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.50, ничья в игре продается за 3.35, а победа «Ноттингема» за 2.95 в БК Лига Ставок.

Аналитики затрудняются предположить, какого количества забитых мячей в поединке стоит ожидать. Ставка ТБ (2.5) и ТМ (2.5) продаются почти по одной цене – 1.90 и 1.96 соответственно в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Ноттингем Форест» к восьмому туру занимает 19 место в чемпионате, с набранными четырьмя очками. Клуб, который вернулся в высший английский дивизион, на старте турнира выглядит неубедительно. Четыре встречи проиграно, а по одной сыграно вничью и выиграно. В крайнем противостоянии допущено обидное поражение от «Борнмута» (2:3).

«Фулхэм» после сыгранных семи туров располагается ровно в середине таблицы, на 10 месте, с набранными восьмью очками. Клуб показывает весьма неплохие результаты и игру, учитывая факт, что только в этом сезоне он вернулся в английскую элиту. В крайний пяти турах команда по два раза выиграла и проиграла, а один поединок завершился вничью. В крайнем противостоянии против мощного «Тоттенхэма» допущено поражение с минимальным разрывом (2:1).

Информация для ставок

В 11 из 15 последних матчах «Ноттингем Форест» забил менее 1.5 голов

В девяти из 15 последних матчах «Фулхэма» забили обе команды

В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Фулхэм» не проиграет с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.