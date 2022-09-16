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«Ноттингем Форест» — «Фулхэм» прогноз на матч АПЛ (16.09.2022)

16 сентября 2022, 19:18
Ноттингем Форест - Фулхэм

Ставки букмекеров

«Фулхэм», с минимальный преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.50, ничья в игре продается за 3.35, а победа «Ноттингема» за 2.95 в БК Лига Ставок.

Англия. Премьер-Лига 2022/2023
Ноттингем Форест
Фулхэм
ПроигрышПроигрышПроигрышНичьяВыигрыш
2 : 3
завершен
16 сентября 2022, 22:00
пятница
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.863.462.61
Лига Ставок 2.75 3.30 2.55
Мелбет 2.98 3.37 2.51
1XBET 2.90 3.50 2.60

Аналитики затрудняются предположить, какого количества забитых мячей в поединке стоит ожидать. Ставка ТБ (2.5) и ТМ (2.5) продаются почти по одной цене – 1.90 и 1.96 соответственно в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Ноттингем Форест» к восьмому туру занимает 19 место в чемпионате, с набранными четырьмя очками. Клуб, который вернулся в высший английский дивизион, на старте турнира выглядит неубедительно. Четыре встречи проиграно, а по одной сыграно вничью и выиграно. В крайнем противостоянии допущено обидное поражение от «Борнмута» (2:3).

«Фулхэм» после сыгранных семи туров располагается ровно в середине таблицы, на 10 месте, с набранными восьмью очками. Клуб показывает весьма неплохие результаты и игру, учитывая факт, что только в этом сезоне он вернулся в английскую элиту. В крайний пяти турах команда по два раза выиграла и проиграла, а один поединок завершился вничью. В крайнем противостоянии против мощного «Тоттенхэма» допущено поражение с минимальным разрывом (2:1).

Информация для ставок

  • В 11 из 15 последних матчах «Ноттингем Форест» забил менее 1.5 голов
  • В девяти из 15 последних матчах «Фулхэма» забили обе команды
  • В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Фулхэм» не проиграет с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.46 1.97 1.93 1.55 2.61
Лига Ставок 2.80 1.41 1.89 1.85 1.51 2.45
Мелбет 2.03 1.88
1XBET 1.66 2.29
Все комментарии
dg96fwz8qe3w
dg96fwz8qe3w
16 сентября в 19:20
Фаворит матча «Фулхэм»
Гость
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