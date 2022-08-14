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«Ноттингем Форест» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (14.08.2022)

сегодня, 09:51
Ноттингем Форест - Вест Хэм

Ставки букмекеров

«Вест Хэм» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.91, ничья в игре продается за 3.70, а победа «Ноттингем Форест» за 4.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.333.761.90
Лига Ставок 3.80 3.55 1.94

Эксперты не могут сказать какого количества голов в матче стоит ожидать. Ставка ТБ (2.5) и ТМ (2.5) котируется по одной цене – 1.93.

Форма команд

«Ноттигем Форест» после возвращения в высший дивизион сразу почувствовал разницу в классе. Команда в выездной игре с «Ньюкасл» потерпела поражение (2:0).

«Вест Хэм» после достаточного успешного прошлого сезона, в теперешнем начинает чемпионат с домашнего поражения от «Манчестер Сити» (0:2).

Информация для ставок

  • 12 из 15 последних матчей «Вест Хэм» завершились с более 1.5 голов
  • В 12 из 15 последних матчах «Ноттингем Форест» забил менее 2.5 голов
  • «Вест Хэм» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику, задачи команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3.5) с коэффициентом 1.35 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.46 1.98 1.93 1.53 2.65
Лига Ставок 2.80 1.41 1.90 1.84 1.51 2.44
Все комментарии
skumdsm494sp
skumdsm494sp
сегодня в 10:33
Фаворит матча «Вест Хэм»
8cw3pw37zr4p
8cw3pw37zr4p
сегодня в 10:33
Победу одержит «Вест Хэм»
Gahi
Gahi
сегодня в 10:33
В этом матче скорее всего обе команды забьют.
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