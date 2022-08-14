«Ноттингем Форест» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (14.08.2022)

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сегодня, 09:51

Ставки букмекеров

«Вест Хэм» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.91, ничья в игре продается за 3.70, а победа «Ноттингем Форест» за 4.10 в БК Лига Ставок.

Эксперты не могут сказать какого количества голов в матче стоит ожидать. Ставка ТБ (2.5) и ТМ (2.5) котируется по одной цене – 1.93.

Форма команд

«Ноттигем Форест» после возвращения в высший дивизион сразу почувствовал разницу в классе. Команда в выездной игре с «Ньюкасл» потерпела поражение (2:0).

«Вест Хэм» после достаточного успешного прошлого сезона, в теперешнем начинает чемпионат с домашнего поражения от «Манчестер Сити» (0:2).

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Вест Хэм» завершились с более 1.5 голов

В 12 из 15 последних матчах «Ноттингем Форест» забил менее 2.5 голов

«Вест Хэм» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику, задачи команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3.5) с коэффициентом 1.35 в БК Лига Ставок.