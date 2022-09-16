«Ньюкасл» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (16.09.2022)

1663350220

16 сентября 2022, 20:43

Ставки букмекеров

«Ньюкасл» с большим перевесом идет фаворитом в предстоящем матче. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.45, ничья в игре продается за 4.50, а победа «Борнмута» за 7.80 в БК Лига Ставок.

Эксперты рассчитывают, что команды сыграют в атакующей манере, следствием чего станет результативный исход поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.84, а ТМ (2.5) по 2.03 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Ньюкасл» к восьмому туру подходит на 11 строчке чемпионата, с набранными семью очками. Всего же в нынешнем розыгрыше добыта одна победа и четыре ничьи, а один матч проигран. В последних пяти турах расписано четыре «мировые» и допущено поражение. В крайнем противостоянии расписана нулевая ничья с «Кристал Пэласом». «Сороки» выглядят симпатично, но текущая форма точно не лучшая. Команде нужно собраться духом и начать добывать победы.

«Борнмут» после сыгранных семи туров находится на 13 месте в таблице, имея в активе семь очков. В последних пяти турах команда трижды проиграла, а по разу сыграла вничью и выиграла. Говоря об игре «Борнмута», то можно утверждать, что эта команда является крепким середняком лиги и матчи с ней точно не «проходные». В крайнем противостоянии добыта волевая победа на выезде против «Ноттингем Форест» (3:2).

Информация для ставок

«Ньюкасл» выиграл в семи из 10 последних домашних матчах

10 из 15 последних матчей «Борнмута» завершились с более 2.5 голами

«Ньюкасл» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 2.00 в БК Лига Ставок.