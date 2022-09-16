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«Ньюкасл» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (16.09.2022)

16 сентября 2022, 20:43
Ньюкасл - Борнмут

Ставки букмекеров

«Ньюкасл» с большим перевесом идет фаворитом в предстоящем матче. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.45, ничья в игре продается за 4.50, а победа «Борнмута» за 7.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.464.687.81
Лига Ставок 1.40 4.70 7.40
Мелбет 1.45 4.70 7.83
1XBET 1.47 4.88 7.60

Эксперты рассчитывают, что команды сыграют в атакующей манере, следствием чего станет результативный исход поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.84, а ТМ (2.5) по 2.03 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Ньюкасл» к восьмому туру подходит на 11 строчке чемпионата, с набранными семью очками. Всего же в нынешнем розыгрыше добыта одна победа и четыре ничьи, а один матч проигран. В последних пяти турах расписано четыре «мировые» и допущено поражение. В крайнем противостоянии расписана нулевая ничья с «Кристал Пэласом». «Сороки» выглядят симпатично, но текущая форма точно не лучшая. Команде нужно собраться духом и начать добывать победы.

«Борнмут» после сыгранных семи туров находится на 13 месте в таблице, имея в активе семь очков. В последних пяти турах команда трижды проиграла, а по разу сыграла вничью и выиграла. Говоря об игре «Борнмута», то можно утверждать, что эта команда является крепким середняком лиги и матчи с ней точно не «проходные». В крайнем противостоянии добыта волевая победа на выезде против «Ноттингем Форест» (3:2).

Информация для ставок

  • «Ньюкасл» выиграл в семи из 10 последних домашних матчах
  • 10 из 15 последних матчей «Борнмута» завершились с более 2.5 голами
  • «Ньюкасл» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 2.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.29 1.37 2.12 1.79 1.65 2.37
Лига Ставок 2.06 1.71 1.63 2.19
Мелбет 2.23 1.73
1XBET 1.24 4.22
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 05:10
Победа хозяев поля!
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