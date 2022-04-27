«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (30.04.2022)

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27 апреля 2022, 13:49

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров «Кристал Пэлас» не имеет преимущества в этом матче. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Фонбет. Взять победу «Саутгемптона» предлагают по коэффициенту 2.38. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.94. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Саутгемптон» всего на два балла опережает нынешнего соперника в таблице и занимает 13 место после 34 матчей. Предыдущие закончились для команды неудачно, был зафиксирован проигрыш «Бернли» (0:2), а также голевая ничья с «Брайтоном» (2:2).

«Кристал Пэлас» также не выигрывал в последних встречах, потерпев поражения (0:2) от «Челси» в кубке Англии, также (0:1) от «Ньюкасла» в чемпионате, а в последнем туре была зафиксирована нулевая ничья в домашней игре с «Лидсом».

Информация для ставок

«Саутгемптон» проиграл четыре из пяти последних домашних игр

Безвыигрышная серия «Кристал Пэласа» насчитывает четыре поединка

Минувшая очная встреча завершилась результативной ничьей (2:2)

Три из четырех последних матчей и «Сотона» и «Кристал Пэласа» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Ожидать открытого футбола с большим количеством обоюдных опасных атак здесь не стоит. Трудно сказать, кто окажется сильнее и завоюет три очка, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 3.5.