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«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (27.08.2022)

сегодня, 20:10
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.81, ничья в игре продается за 4.00, а победа «Саутгемптон» за 4.20 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.344.101.82
Лига Ставок 4.20 4.00 1.81
Мелбет 4.28 4.24 1.83
1XBET 4.28 4.24 1.83

Аналитик ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.61, а ТМ (2.5) по 2.41.

Форма команд

«Саутгемптон» в текущем розыгрыше на сегодня набрал четыре очка, по разу выиграв, проиграв и сыграв вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Лестер» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» после неудачного старта в турнире из двух поражений, смог найти мотивацию и обыграл в крайнем туре при домашних трибунах грозный «Ливерпуль» (2:1).

Информация для ставок

  • «Саутгемптон» не выиграл в 12 из 15 последних матчах
  • В девяти из 15 последних матчах «Манчестер Юнайтед» забил менее 1.5 голов
  • «Манчестер Юнайтед» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирные задачи команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.38 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.06 1.27 2.44 1.61 1.93 1.97
Лига Ставок 2.30 1.60 1.83 1.95
Мелбет 2.43 1.66
1XBET 2.43 1.66
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