«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (27.08.2022)

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сегодня, 20:10

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.81, ничья в игре продается за 4.00, а победа «Саутгемптон» за 4.20 в БК Лига Ставок.

Аналитик ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.61, а ТМ (2.5) по 2.41.

Форма команд

«Саутгемптон» в текущем розыгрыше на сегодня набрал четыре очка, по разу выиграв, проиграв и сыграв вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Лестер» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» после неудачного старта в турнире из двух поражений, смог найти мотивацию и обыграл в крайнем туре при домашних трибунах грозный «Ливерпуль» (2:1).

Информация для ставок

«Саутгемптон» не выиграл в 12 из 15 последних матчах

В девяти из 15 последних матчах «Манчестер Юнайтед» забил менее 1.5 голов

«Манчестер Юнайтед» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирные задачи команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.38 в БК Лига Ставок.