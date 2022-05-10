«Тотенхэм» — «Арсенал». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги  (12.05.2022)

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вчера, 10:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Фонбет, можно сделать вывод, что фаворит в этом поединке отсутствует. Коэффициент на победу хозяев поля составляет 2.15. Взять ставку на победу гостей можно по коэффициенту 3.36. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.7.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.05. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Тоттенхэм» ведет сражение с нынешним соперником и соседом по городу за четвертое место и соответственно путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Отставание составляет всего четыре очка и коллективу крайне необходима победа в этой игре. В минувших двух сражениях было набрано четыре очка, благодаря победе над «Лестером» (3:1) и ничьей с «Ливерпулем» (1:1).

«Арсенал» продолжает набирать зачетные баллы, оформляя победу за победой. Команда выглядит уверенно на футбольном поле и радует болельщиков содержательной игрой. В последних поединках были обыграны «Лидс» и «Вест Хэм» с одинаковым счетом (2:1), а также МЮ (4:2).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» потерпел лишь одно поражение в последних восьми поединках

Победная серия «Арсенала» насчитывает четыре игры

Минувшая очная встреча завершилась победой «Тоттенхэма» (3:1)

Четыре последних матча «Арсенала» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей



Прогноз

Верим в яркий и атакующий футбол с первых минут встречи. Вполне вероятно, что команды смогут поразить ворота друг драга, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.