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«Тотенхэм» — «Арсенал». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги  (12.05.2022)

вчера, 10:00
Арсенал (Лондон)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Фонбет, можно сделать вывод, что фаворит в этом поединке отсутствует. Коэффициент на победу хозяев поля составляет 2.15. Взять ставку на победу гостей можно по коэффициенту 3.36. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.153.643.53
Фонбет 2.15 3.55 3.30
Мелбет 2.19 3.70 3.44
1XBET 2.19 3.70 3.44
BetBoom 2.17 3.63 3.38

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.05. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Тоттенхэм» ведет сражение с нынешним соперником и соседом по городу за четвертое место и соответственно путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Отставание составляет всего четыре очка и коллективу крайне необходима победа в этой игре. В минувших двух сражениях было набрано четыре очка, благодаря победе над «Лестером» (3:1) и ничьей с «Ливерпулем» (1:1).

«Арсенал» продолжает набирать зачетные баллы, оформляя победу за победой. Команда выглядит уверенно на футбольном поле и радует болельщиков содержательной игрой. В последних поединках были обыграны «Лидс» и «Вест Хэм» с одинаковым счетом (2:1), а также МЮ (4:2).

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» потерпел лишь одно поражение в последних восьми поединках
  • Победная серия «Арсенала» насчитывает четыре игры
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «Тоттенхэма» (3:1)
  • Четыре последних матча «Арсенала» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Верим в яркий и атакующий футбол с первых минут встречи. Вполне вероятно, что команды смогут поразить ворота друг драга, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.22 1.38 2.10 1.81 1.63 2.40
Фонбет 2.00 1.80
Мелбет 2.12 1.84
1XBET 2.12 1.84
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 11:53
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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