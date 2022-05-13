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«Тоттенхэм» — «Бернли». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (15.05.2022)

вчера, 11:54
Тоттенхэм - Бернли

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм», на победу которого с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.91. Поставить неожиданную на победу «Бернли» можно по коэффициенту 8.9, а взять ничью предлагают по коэффициенту 5.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.365.429.36
Фонбет 1.35 5.20 9.00
Мелбет 1.38 5.45 9.10
1XBET 1.38 5.45 9.10
BetBoom 1.34 5.47 9.65

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.57. Тотал меньше 2.5 стоит 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Тоттенхэм» продолжает сражаться за место в Лиге чемпионов и в последнем туре команда в дерби разгромила «Арсенал» (3:0), тем самым приблизившись к соседям по городу на расстояние в один балл. Поединками ранее команда не дала себя в обиду «Ливерпулю» (1:1), а также спокойно обыграла «Лестер Сити» со счетом (3:1).

«Бернли» прервал серию из трех побед домашним поражением от «Астон Виллы» (1:3). Оно усложнило задачу коллектива по спасению прописки на будущий сезон, но имея игру в запасе, все еще есть неплохие шансы выполнить поставленную на сезон задачу.

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» выиграл пять из шести последних домашних поединков
  • У «Бернли» лишь одно поражение в последних пяти встречах
  • Минувший очный поединок завершился победой «Бернли» (1:0)
  • Три из пяти последних игр «Тоттенхэма» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Данная встреча должна подарить любителям футбола красивую игру с большим количеством голевым моментов. Верим, что поразят ворота друг друга, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.75 1.30 2.38 1.65 1.85 2.07
Фонбет 2.30 1.62
Мелбет 2.35 1.70
1XBET 2.35 1.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:05
Победа команды "Тоттенхэма" и тотал больше 2,5 в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 13:16
Гостям очки нужнее
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