«Тоттенхэм» — «Бернли». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (15.05.2022)

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вчера, 11:54

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм», на победу которого с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.91. Поставить неожиданную на победу «Бернли» можно по коэффициенту 8.9, а взять ничью предлагают по коэффициенту 5.45.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.57. Тотал меньше 2.5 стоит 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Тоттенхэм» продолжает сражаться за место в Лиге чемпионов и в последнем туре команда в дерби разгромила «Арсенал» (3:0), тем самым приблизившись к соседям по городу на расстояние в один балл. Поединками ранее команда не дала себя в обиду «Ливерпулю» (1:1), а также спокойно обыграла «Лестер Сити» со счетом (3:1).

«Бернли» прервал серию из трех побед домашним поражением от «Астон Виллы» (1:3). Оно усложнило задачу коллектива по спасению прописки на будущий сезон, но имея игру в запасе, все еще есть неплохие шансы выполнить поставленную на сезон задачу.

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл пять из шести последних домашних поединков

У «Бернли» лишь одно поражение в последних пяти встречах

Минувший очный поединок завершился победой «Бернли» (1:0)

Три из пяти последних игр «Тоттенхэма» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Данная встреча должна подарить любителям футбола красивую игру с большим количеством голевым моментов. Верим, что поразят ворота друг друга, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Фонбет.