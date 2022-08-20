«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (20.08.2022)

Ставки букмекеров
«Тоттенхэм» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.37, ничья в игре котируется по 5.00, а победа «Вулверхэмптон» по 8.10 в БК Лига Ставок.
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сегодня, 14:30
Эксперты ожидают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.75, а ТМ (2.5) за 2.08.
Форма команд
«Тоттенхэм» после сыгранных двух туров набрал четыре очка. В первом матче обыгран «Саутгемптон», а в крайней битве с «Челси» победителя выявить не смогли (2:2).
«Вулверхэмптон» к третьему туру записал к себе всего одно очко. В стартовом поединке положительный результат отдан «Лидс», а в крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Фулхэм» (0:0).
Информация для ставок
- «Вулверхэмптон» проиграл в девяти из 5 последних матчах в АПЛ
- В девяти из 15 последних матчах «Тоттенхэм» забил более 1.5 голов
- «Тоттенхэм» не проиграл в четытех из пяти последних очных встречах
Прогноз
Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.