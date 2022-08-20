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«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (20.08.2022)

сегодня, 01:45
Тоттенхэм - Вулверхэмптон

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.37, ничья в игре котируется по 5.00, а победа «Вулверхэмптон» по 8.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.415.108.22
Мелбет 1.42 5.10 8.60
1XBET 1.42 5.10 8.60

Эксперты ожидают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.75, а ТМ (2.5) за 2.08.

Форма команд

«Тоттенхэм» после сыгранных двух туров набрал четыре очка. В первом матче обыгран «Саутгемптон», а в крайней битве с «Челси» победителя выявить не смогли (2:2).

«Вулверхэмптон» к третьему туру записал к себе всего одно очко. В стартовом поединке положительный результат отдан «Лидс», а в крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Фулхэм» (0:0).

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» проиграл в девяти из 5 последних матчах в АПЛ
  • В девяти из 15 последних матчах «Тоттенхэм» забил более 1.5 голов
  • «Тоттенхэм» не проиграл в четытех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.43 1.35 2.20 1.74 1.71 2.26
Мелбет 2.20 1.79
1XBET 2.20 1.79
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