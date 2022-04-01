«Вест Хэм» — «Эвертон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (03.04.2022)

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вчера, 20:33

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры решили отдать абсолютное преимущество домашнему коллективу. Поставить на победу «Вест Хэма» можно по коэффициенту 1.78, в то время как загрузить на успех «Эвертона» можно по 4.55. Ничейный результат порадует выигрышем по интересному коэффициенту 3.84.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Вест Хэм» после 30 туров радует своих болельщиков результатами и нахождением на седьмом месте в турнирной таблице с 48 очками в активе. Команда хоть и не смогла в последнем туре переиграть в дерби «Тоттенхэм» (1:3), но зато пробилась в четвертьфинал Лиги Европы, пройдя по сумме двух матчей испанскую «Севилью» (2:1).

«Эвернтон» все никак не может выбраться из кризиса и прибывает на очень опасном расстоянии в три очка от зоны вылета. В минувшем туре коллектив без шансов сгорел на выезде «Кристал Пэласу» (0:4), но чуть ранее сумел неожиданно победить дома «Ньюкасл Юнайтед» со счетом (1:0).

Информация для ставок

«Вест Хэм» не проигрывает дома пять матчей кряду

«Эвертон» проиграл пять выездных игр подряд

Четыре из пяти минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5

Восемь последних поединков с участием «Эвертона» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз