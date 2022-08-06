«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (07.08.2022)

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сегодня, 21:27

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» идет фаворитом матча. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.38, ничья в игре продается за 5.20, а победа «Вест Хэм» за 8.20 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что у матча будет результативный исход. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.58, а ТМ (2.5) по 2.48.

Форма команд

«Вест Хэм» по итогам сезона 2021/2022 занял седьмое место, набрав 56 очков. За время отведенное на подготовку команда провела семь игр. Две встречи закончились с положительным результатом, в четырех расписана «мировая», а в одной допущено поражение. В крайнем противостоянии с «Ланс» победителя не выявили (0:0).

«Манчестер Сити», как обычно, считается одним из претендентов на чемпионство. Прошлогодний розыгрыш команда завершила с 93 очками, опередив ближайшего конкурента на один пункт. На летних сборах клуб сыграл всего три матча. Два выиграно, а крайний проигран «Ливерпуль» в Суперкубке Англии (3:1).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл в девяти из 15 последних матчах

«Вест Хэм» в 14 из 15 последних матчах забил менее 2.5 голов

«Манчестер Сити» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.82 в БК Лига Ставок.