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«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (07.08.2022)

сегодня, 21:27
Вест Хэм - Манчестер Сити

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» идет фаворитом матча. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.38, ничья в игре продается за 5.20, а победа «Вест Хэм» за 8.20 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.585.481.38
Лига Ставок 7.60 5.40 1.39

Эксперты ожидают, что у матча будет результативный исход. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.58, а ТМ (2.5) по 2.48.

Форма команд

«Вест Хэм» по итогам сезона 2021/2022 занял седьмое место, набрав 56 очков. За время отведенное на подготовку команда провела семь игр. Две встречи закончились с положительным результатом, в четырех расписана «мировая», а в одной допущено поражение. В крайнем противостоянии с «Ланс» победителя не выявили (0:0).

«Манчестер Сити», как обычно, считается одним из претендентов на чемпионство. Прошлогодний розыгрыш команда завершила с 93 очками, опередив ближайшего конкурента на один пункт. На летних сборах клуб сыграл всего три матча. Два выиграно, а крайний проигран «Ливерпуль» в Суперкубке Англии (3:1).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» выиграл в девяти из 15 последних матчах
  • «Вест Хэм» в 14 из 15 последних матчах забил менее 2.5 голов
  • «Манчестер Сити» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.82 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.39 1.24 2.59 1.56 2.02 1.88
Лига Ставок 2.43 1.54 1.92 1.85
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