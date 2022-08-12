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«Вулверхэмптон» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (13.08.2022)

вчера, 22:50
Вулверхэмптон - Фулхэм

Ставки букмекеров

«Вулверхэмптон» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.28, а ничья и победа «Фулхэм» в игре продается по одной цене – 3.25 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.393.363.26
Мелбет 2.38 3.48 3.24
1XBET 2.38 3.48 3.24

Аналитики ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.73, а ТБ (2.5) по 2.11.

Форма команд

«Вулверхэмптон» начал сезон неудачно, уступив на выезде одному из аутсайдеров прошлого розыгрыша «Лидс» (2:1).

«Фулхэм» неплохо отметил возвращение в высший английский дивизион, расписав у себя дома результативную ничью с одним из главных фаворитов турнира «Ливерпулем» (2:2).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Фулхэм» завершились с менее 3.5 голами
  • В 10 из 15 последних матчах «Вулверхэмптон» забили обе команды
  • «Вулверхэмптон» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику, форму команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.84 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.81 2.17
1XBET 1.81 2.17
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