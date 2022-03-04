«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (05.03.2022)

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вчера, 16:54

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2.38 на победу «волков». В случае победы «Кристал Пэласа» зайдет коэффициент 3.27. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.55. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять также за 1.55. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Вулверхэмптон» проиграл последние два поединка лондонским командам. Сначала на пути бы «Арсенал», который нанес поражение со счетом (1:2), а затем «Вест Хэм» минимально победил (0:01. Неутешительные результаты откинули коллектив на восьмое место в таблице, но не лишили шансов продолжать бороться за еврокубки.

«Кристал Пэлас» имеет на 10 очков меньше, чем соперник и располагается в таблице на три строчки ниже. В минувших турах команда набрала четыре очка благодаря победе над «Уотфордом» (4:1), а также ничьей с «Бернли» (1:1). Несколько дней назад клуб в рамках 1/8 финала переиграл «Сток Сити» (2:1).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл четыре из шести последних матчей

«Кристал Пэлас» не проигрывает на выезде пять поединков кряду (три ничьих и две победы)

Восемь минувших очных поединков завершились результатом ТМ 2.5

Три последних игры с участием «Кристал Пэлас» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет равный поединок без тотального преимущества одной из команд. Много голов здесь ожидать не приходится, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.