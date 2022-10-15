«Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (15.10.2022)

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вчера, 11:49

Ставки букмекеров

«Вулверхэмптон», с ощутимым перевесом, идет фаворитом поединка. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.78, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Ноттингем Фореста» по 5.10 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ожидают голевой феерии в этом субботнем поединке. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.76, а ТБ (2.5) за 2.14 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Вулверхэмптон» после сыгранных 10 туров занимает в таблице 18 строчку, находясь в зоне вылета, с шестью набранными очками. В текущем розыгрыше клуб добыл одну победу и три ничьи, а в пяти поединках потерпел неудачу. В последних пяти турах один матч завершился равенством, один выигран, а три проиграны, в том числе крайний «Челси» (0:3).

«Ноттингем Форест» идет следом за «волками», располагаясь на 19 месте и имея в активе пять очков. После больших денежных вливаний этим летом, руководство клуба ожидало, явно, других результатов. На сегодня же, на счету команды один выигрыш, две ничьих и шесть поражений. В предшествующих пяти турах, в четырех случаях очков не было взято, а в крайнем противостоянии взято одно, благодаря «мировой» с «Астон Виллой» (1:1).

Информация для ставок

15 последних матчей «Вулверхэмптона» завершились с менее 3.5 голами

«Ноттингем Форест» не выиграл в 12 из 15 последних матчах

«Вулверхэмптон» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая принципиальность поединка, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) «Ноттингем Форест» с коэффициентом 1.38 в БК Лига Ставок.