«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (28.08.2022)

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сегодня, 13:30

Ставки букмекеров

Аналитики не выделяют фаворита встречи. Ставки на победу обеих команд идет по одной цене – 2.75, а ничья в игре котируется по 3.25 в БК Лига Ставок.

Эксперты также не ожидают изобилия голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.74, а ТБ (2.5) за 2.17.

Форма команд

«Вулверхэмптон» к четвертому туру записал к себе в актив всего одно очко, дважды уступив и раз сыграв вничью. В крайнем противостоянии победа отдана «Тоттенхэм» (1:0).

«Ньюкасл» выглядит очень неплохо на старте чемпионата. Клуб добыл две ничьи и один выигрыш. В крайнем противостоянии при домашних трибунах была расписана результативная «мировая» с победителем прошлого розыгрыша «Манчестер Сити» (3:3).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл в девяти из 15 последних матчах в АПЛ

В девяти из 15 последних матчах «Ньюкасл» не было голов или забила только одна команда

Три из пяти последних очных встречи завершились вничью (1:1)

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Ньюкасл» забьет гол с коэффициентом 1.37 в ЮК Лига Ставок.