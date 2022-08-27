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«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (28.08.2022)

сегодня, 13:30
Вулверхэмптон - Ньюкасл

Ставки букмекеров

Аналитики не выделяют фаворита встречи. Ставки на победу обеих команд идет по одной цене – 2.75, а ничья в игре котируется по 3.25 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.833.292.75
Мелбет 2.81 3.40 2.74
1XBET 2.81 3.40 2.74

Эксперты также не ожидают изобилия голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.74, а ТБ (2.5) за 2.17.

Форма команд

«Вулверхэмптон» к четвертому туру записал к себе в актив всего одно очко, дважды уступив и раз сыграв вничью. В крайнем противостоянии победа отдана «Тоттенхэм» (1:0).

«Ньюкасл» выглядит очень неплохо на старте чемпионата. Клуб добыл две ничьи и один выигрыш. В крайнем противостоянии при домашних трибунах была расписана результативная «мировая» с победителем прошлого розыгрыша «Манчестер Сити» (3:3).

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» проиграл в девяти из 15 последних матчах в АПЛ
  • В девяти из 15 последних матчах «Ньюкасл» не было голов или забила только одна команда
  • Три из пяти последних очных встречи завершились вничью (1:1)

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Ньюкасл» забьет гол с коэффициентом 1.37 в ЮК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.76 2.24
1XBET 1.76 2.24
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:43
Ньюкасл может и выиграть
Гость
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