Англия – Румыния. Прогноз международного товарищеского матча (06.06.2021)

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сегодня, 20:21

К Англии в гости приедет сборная Румынии. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.28. Ничейный результат котируется по коэффициенту 6.1, а победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 11.0.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.63. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 2.27. Коэффициент на ставку на «обе забьют» составляет 2.14.

Форма команд

Англия считается главным фаворитом на первое место в отборе на ЧМ -2022, команда имеет качественных футболистов на каждой позиции. Товарищеская встреча с Румынией позволит тренерам проверить ближайший резерв команды и дать игровое время основе перед стартом Евро-2020. Последние две игры Англия выиграла у Австрии (1:0) и Польши (2:1).

Румыния находится не в лучшей форме, тренерскому штабу следует вводить серьезные изменения, чтобы сохранить шансы побороться за выход на ЧМ -2022 в Катаре. Коллектив не может найти свою игру, в последнем товарищеском матче уступили скромной сборной Грузии (1:2). Перед этим поединком Румыния проиграла матчи квалификации Армении (2:3) и Германии (0:1).

Информация для ставок

• Сборная Румынии проиграла три матча подряд во всех турнирах

• Англия проиграла всего два матча из последних 15 встреч во всех турнирах

• В последних трех матчах между сборными был зафиксирован исход «обе забьют»

• Англия не может выиграть у Румынии уже шесть поединков подряд

Прогноз

Сборная Англии является очевидным фаворитом этого поединка, вероятнее всего, команда сможет одержать победу с весомым преимуществом. Сделать ставку на победу Англии с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8.

Также букмекеры предлагают ставку 1.64 на победу сборной Австрии в матче со Словакией.