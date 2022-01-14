«Антверпен» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (16.01.2022)

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вчера, 17:43

Ставки букмекеров

«Антверпен» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.96. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно с коэффициентом 1.95 ( ТБ 3). Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Шарлеруа» идет в зоне плей-офф чемпионата Бельгии и чередует победы с поражениями. Коллектив занимает седьмое место, набрав 32 очка и отстает от лидера уже на 15 очков. Главной задачей клуба остается сохранение места в первой восьмерке, дающей право сыграть плей-офф. В прошлом матче «Шарлеруа» крупно проиграл «Оуд-Хеверли» (0:3), а ранее разгромили на выезде «Эйпен» (4:0).

«Антверпен» старается держаться в группе лидеров чемпионата Бельгии и надеется по итогам чемпионата квалифицироваться в Лигу Чемпионов, что в прошлом году им не удалось. Клуб занимает четвертое место, набрав 37 очков и редко проигрывает в последнее время. Чтобы укрепить свои позиции команде нужно побеждать. В последних двух турах «Антверпен» сыграл вничью с «Генком» (1:1), а ранее обыграл «Эйпен» (4:2).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Шарлеруа» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Антверпен» выиграл четыре из пяти последних матчей на своем поле

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Антверпен» выиграл шесть из десяти последних матчей на своем поле у «Шарлеруа»

Прогноз

Матч будет очень напряженным, ведь обеим командам сейчас важнее результат. Каждый из коллективов будет стараться допускать минимум ошибок и вероятнее всего игра будет закрытой. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.