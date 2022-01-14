«Антверпен» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (16.01.2022)

Ставки букмекеров
«Антверпен» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.96. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.65.
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завтра, 15:30
Букмекеры не верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно с коэффициентом 1.95 (ТБ 3). Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Шарлеруа» идет в зоне плей-офф чемпионата Бельгии и чередует победы с поражениями. Коллектив занимает седьмое место, набрав 32 очка и отстает от лидера уже на 15 очков. Главной задачей клуба остается сохранение места в первой восьмерке, дающей право сыграть плей-офф. В прошлом матче «Шарлеруа» крупно проиграл «Оуд-Хеверли» (0:3), а ранее разгромили на выезде «Эйпен» (4:0).
«Антверпен» старается держаться в группе лидеров чемпионата Бельгии и надеется по итогам чемпионата квалифицироваться в Лигу Чемпионов, что в прошлом году им не удалось. Клуб занимает четвертое место, набрав 37 очков и редко проигрывает в последнее время. Чтобы укрепить свои позиции команде нужно побеждать. В последних двух турах «Антверпен» сыграл вничью с «Генком» (1:1), а ранее обыграл «Эйпен» (4:2).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Шарлеруа» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Антверпен» выиграл четыре из пяти последних матчей на своем поле
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Антверпен» выиграл шесть из десяти последних матчей на своем поле у «Шарлеруа»
Прогноз
Матч будет очень напряженным, ведь обеим командам сейчас важнее результат. Каждый из коллективов будет стараться допускать минимум ошибок и вероятнее всего игра будет закрытой. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.